"Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Me quedé en shock. No entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá y le pregunté. Tenía 13 años. Y me contó todo. En ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos, y que ahí conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar", destacaba el joven que hoy tiene 18 años.