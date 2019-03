"Fue un día hermoso para mí porque se hizo justicia. Yo he estado esperando este momento toda mi vida", destacó Ana Paula y relató el calvario que le tocó vivir durante años en su San Juan natal: "Mi papá me daba besos y me despertaba tocándome. Me obligaba a que le haga sexo oral. Mi hermano no era que me tocaba. Él directamente me violaba. Yo perdí mi virginidad, me hizo perder mi inocencia".