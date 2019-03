"¿Sos el topo en la producción de Ezequiel Campa?", le preguntó el conductor. "No respondas, no te sientas presionada, no tenés que responder, no estás obligada a nada", le recomendó Campa. Rápidamente, Belén confirmó que era la infiltrada: "Es muy fuerte, es muy fuerte, pensé que que no se iba a decir. Ya quedé mal por unos bombones y ahora con esto me hundo".