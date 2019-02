"En vivo el Paz Martínez en un día que yo no sé si es cursi, no sé si está fuera de época, pero nada es tan importante como celebrar el amor. Los chicos de ahora a lo mejor lo tienen un poco acelerado y demás, pero cuando vos te ponés a hablar con los chicos profundamente después al final todos se entregan y te dicen 'y, a mí me gustaría estar de novio, y, yo la quiero, la extraño'", expresó.