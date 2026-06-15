Política

El dolor de Estela de Carlotto por la muerte de “Taty” Almeida: “Quedamos dos abuelas nada más con vida”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo que la continuidad del trabajo por los crímenes de la última dictadura recae ahora en generaciones más jóvenes, a las que atribuyó la responsabilidad de sostener la memoria. Y criticó al gobiero nacional

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Estela de Carlotto lamentó la muerte de Taty Almeida y criticó al gobiero nacional (REUTERS/Mariana Nedelcu)
Estela de Carlotto lamentó la muerte de Taty Almeida y criticó al gobiero nacional (REUTERS/Mariana Nedelcu)

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lamentó la reciente muerte de Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y subrayó que “es un día muy triste” para los organismos de derechos humanos.

En declaraciones a Radio Splendid, Carlotto relató el dolor y la conmoción que generó la noticia entre quienes compartieron décadas de militancia junto a Almeida. “Hasta la madrugada estuve con esta tan mala noticia, tan triste noticia de nuestra compañera que tanto hemos luchado juntas, tanto hemos sufrido, alegrado y sonreír”, expresó la presidenta de Abuelas, y destacó la relación de cercanía y complicidad que las unía. “Me parece mentira que no exista más, que no pueda escuchar su voz, que no nos riamos juntas”, agregó.

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Durante la entrevista, Carlotto remarcó el contexto actual de los organismos de derechos humanos, y señaló: “Quedamos dos abuelas nada más con vida, el resto son jóvenes que trabajan muchísimo, que nos representan y son ellos ahora los autores de no perder la memoria, y que no vuelva a pasar esto”. La dirigente sostuvo que la continuidad de la tarea depende de las nuevas generaciones y enfatizó la importancia de mantener activa la memoria colectiva sobre los crímenes de la última dictadura.

Consultada sobre la posibilidad de recibir un reconocimiento o saludo del Gobierno Nacional, Estela de Carlotto fue categórica: “No creo. Si esa gente nos odia. Al contrario, deben estar brindando. Yo la verdad, no quiero ni pensar en ellos porque no vale la pena. Tenemos que pensar en nosotros, fortalecernos en lo que sigue y que nunca más suceda lo que hemos tenido que sufrir nosotros”.

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Ayer se conoció el fallecimiento de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una de las figuras históricas de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Almeida, de 95 años, se encontraba internada en el Hospital Italiano desde hacía varios días y su deceso fue confirmado por la organización, a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.

En el mensaje, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora destacaron el legado y la humanidad de Almeida: “Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo. Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor”. El texto enfatizó la importancia del compromiso, la militancia y la ternura de Almeida, así como su rol en sostener la alegría en los momentos difíciles sin dejar de lado la firmeza de sus convicciones. La agrupación también resaltó la capacidad de Almeida para conectar con los jóvenes y abrir caminos para nuevas generaciones, además de su generosidad y su habilidad para construir puentes y sembrar compromiso colectivo.

La referente falleció este domingo a los 95 años de edad (REUTERS/Cristina Sille)
La referente falleció este domingo a los 95 años de edad (REUTERS/Cristina Sille)

El comunicado de las Madres prometió preservar la memoria y el legado de Almeida, mencionando también a su hijo Alejandro, desaparecido durante la dictadura, y subrayó el compromiso de seguir exigiendo justicia y memoria: “Prometemos cuidar tu memoria y la de Alejandro, llevando tu legado a cada rincón. Y cada vez que alcemos la voz por los 30.000, también te haremos presente”. El texto concluyó con el tradicional “Presente, ahora y siempre”, símbolo de la lucha por la memoria en Argentina.

Taty Almeida, cuyo nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, nació el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano en una familia de origen militar y se formó como docente. Su vida estuvo marcada por el secuestro y desaparición de su hijo Alejandro en junio de 1975, cuando tenía 20 años, trabajaba en la agencia Télam y estudiaba Medicina. Alejandro fue secuestrado por la organización paraestatal conocida como la Triple A. Almeida relató que desconocía la militancia política de su hijo hasta descubrir, tras su desaparición, una agenda con detalles de su actividad en el ERP-22 de Agosto, una fracción del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

En esa misma agenda, Almeida halló 24 poemas escritos por Alejandro, que en 2008 reunió y publicó en el libro “Alejandro, por siempre amor”. Dos años más tarde, esos textos fueron recitados por personalidades de la cultura, entre ellos Alfredo Alcón, Joan Manuel Serrat e Ismael Serrano, en un CD homenaje.

A partir de 1979, Taty Almeida se integró a Madres de Plaza de Mayo y, tras la división interna de 1986, pasó a la Línea Fundadora, donde mantuvo una activa participación en entrevistas, conferencias y actos públicos vinculados a la memoria, la verdad y la justicia. En 2024, tras la muerte de Nora Cortiñas, Almeida asumió la presidencia de la organización. Su liderazgo trascendió las fronteras partidarias y su figura se consolidó como referente indiscutida del movimiento de derechos humanos argentino.

Durante toda su vida, Almeida continuó exigiendo justicia y nunca pudo conocer el destino final de su hijo Alejandro. Siguió viviendo en el departamento de Palermo desde el que lo vio partir la última vez. En 2015, un retrato suyo fue incorporado a la exposición permanente del Museo de la Casa Rosada, en reconocimiento a su trayectoria.

Almeida siempre buscó a su hijo Alejandro, quien desapareció en junio de 1975 (REUTERS/Agustin Marcarian)
Almeida siempre buscó a su hijo Alejandro, quien desapareció en junio de 1975 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El fallecimiento de Almeida fue reconocido por diversas figuras públicas, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien publicó en sus redes sociales: “Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty”.

A su vez, ayer también se informó sobre el fallecimiento de Angelina Caterino de Castro, referente de Abuelas de Plaza de Mayo en Mendoza. Angelina fue abuela de Claudia Domínguez Castro, nieta restituida en 2015 tras casi 38 años de búsqueda. La restitución de Claudia se produjo luego de una denuncia anónima, análisis de ADN y la intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos, lo que permitió reconstruir el lazo familiar interrumpido por la represión. Abuelas de Plaza de Mayo despidió a Angelina como una figura cálida y activa, hija de inmigrantes italianos y trabajadora de viñedos, subrayando su papel en la reconstrucción de la identidad y el reencuentro familiar.

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