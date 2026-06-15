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“Ya hablé diez veces, no es mi trabajo”: la llamativa reacción de una joven figura de Costa de Marfil tras la victoria ante Ecuador en el Mundial

Yan Diomandé, que se alzó con el trofeo del mejor jugador de la noche, se presentó ante los medios y su postura generó debate en las redes

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Una figura de Costa de Marfil se molestó al momento de dar una entrevista

La primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa a paso firme y esta vez lo focos no apuntaron adentro del campo sino afuera, en el vestuario de la selección de Costa de Marfil tras la victoria 1-0 frente a Ecuador. Allí, el joven futbolista de RB Leipzig, Yan Diomandé, protagonizó un episodio que trascendió el resultado y puso en primer plano el peso de las obligaciones mediáticas en el fútbol de élite. “¡Ya he hablado diez veces, no es mi trabajo hablar!”, exclamó el jugador ante los periodistas, en una escena replicada a través de las redes sociales.

Este cruce verbal se produjo en la zona mixta, donde Diomandé, de solo 19 años, debió detener sus festejos para cumplir con los requerimientos de la prensa. Su frase, lanzada entre risas y con un dejo de fastidio, generó un debate sobre la presión que enfrentan los jóvenes talentos en la alta competencia. “Imagina que te pregunten lo mismo 10 veces, él solo quiere ir a su hotel y relajarse”, “Necesita aprender a comunicarse, así no se responde” y “¡Tiene razón! ¡Hablar demasiado no es el fuerte de algunos jugadores ¡Solo déjenlos ir y descansar! Su trabajo es jugar y no hablar", fueron algunos de los comentarios de usuarios que cosechó el video.

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En la secuencia completa se pudo esuchar a un hombre que le respondió: “Tienes que hacerlo, ¿Dónde hablaste?“. Posteriormente, se escuchó una pregunta de un periodista que le consultó por el gol que había marcado, a lo que Diamondé replicó riéndose: ”¿Marqué hoy?“. Costa de Marfil se impuso con un gol de Amad Diallo en el minuto 90.

La demanda mediática sobre el extremo del Leipzig no resulta casual. Su llegada al club alemán por 20 millones de euros y una temporada con 13 goles y 9 asistencias lo instalaron en la agenda de los principales clubes europeos, según detalló Infobae. El propio futbolista reconoció, en declaraciones recogidas por el medio, el desgaste que implica responder reiteradamente a las mismas preguntas tras cada partido: “Ya hablé como 10 veces, mi trabajo no es hablar”, reiteró, visiblemente cansado de la exposición.

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Diomandé es una de las jóvenes estrellas del Mundial 2026 (Reuters)
Diomandé es una de las jóvenes estrellas del Mundial 2026 (Reuters)

En una de esas entrevistas recientes, Diomandé fue más allá y compartió aspectos personales que ayudan a dimensionar su reacción pública. “Últimamente he recibido muchas críticas. La gente no entiende lo que pasa fuera del campo. He pasado por momentos difíciles con mi familia, con mi madre… Tienen derecho a juzgarme, me pagan por jugar al fútbol”, afirmó el jugador, en declaraciones recogidas por Sky Sports. Esta admisión permitió vislumbrar una faceta menos conocida de quienes integran el círculo de la elite deportiva: la convivencia con problemas familiares y la necesidad de rendir bajo la mirada implacable de los medios y la afición.

La presión de mercado también pudo haber sido un factor determinante: el interés de Liverpool, Paris Saint-Germain y Chelsea sobre el futuro del extremo contribuyó a que buena parte de las preguntas giraran más en torno a su destino que a su desempeño con la selección.

Pese al contexto adverso, Diomandé no eludió el diálogo. Ante los micrófonos oficiales, el jugador asumió la responsabilidad que implica su rol: “Tienen derecho a juzgarme porque este es mi trabajo y me pagan para jugar al fútbol; yo solo asumo la responsabilidad y hago mi labor”, expresó, en un gesto que fue destacado por los medios presentes. Su debut mundialista, además, fue respaldado por el reconocimiento de la FIFA como el jugador más destacado del encuentro.

La participación de Costa de Marfil en el Grupo E continúa con partidos frente a Alemania y Curazao, según el fixture oficial de la FIFA. Los próximos encuentros, programados para el sábado 20 y jueves 25 respectivamente, definirán el futuro del seleccionado en la competencia, mientras la figura de Diomandé se consolida no solo por sus condiciones futbolísticas, sino también por su capacidad para afrontar el doble desafío de la alta competencia y la presión mediática.

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