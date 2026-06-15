Murió Taty Almeida: quién fue la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo

Murió Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de los derechos humanos en Argentina

El fallecimiento de Taty Almeida, referente histórica en derechos humanos en Argentina, impactó al país y movilizó a organizaciones sociales y políticas que reconocen su figura como símbolo de la búsqueda de memoria y justicia. Sus restos serán velados hoy en la sede del Sindicato de las Comunicaciones (FOETRA), en el barrio de Balvanera, de acuerdo con su deseo expreso de que la despedida ocurra en un espacio sindical y a cajón cerrado. Almeida tenía 95 años y presidió Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.

Taty Almeida fue una de las figuras más relevantes en la defensa de los derechos humanos Argentina. Como presidenta de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, su trayectoria está marcada por la tragedia y el compromiso. La desaparición de su hijo Alejandro en 1975, a los veinte años, transformó su vida y la convirtió en una voz clave en la lucha por la memoria y la justicia en el país.

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Los orígenes y el dolor que impulsó a Taty Almeida

Almeida nació en 1930 en una familia militar, antiperonista y muy conservadora. Siempre destacó el profundo cambio vivido tras la desaparición de su hijo. “Lo que a ella la hace entrar en toda esta lucha es la desaparición de su hijo Alejandro”, afirmó en Infobae A las Nueve la analista María Migliore.

La desaparición de Alejandro Almeida en 1975 convirtió a Taty Almeida en una voz central del reclamo de memoria, verdad y justicia REUTERS/Agustin Marcarian

Alejandro tenía 20 años, estudiaba Medicina y desapareció después de salir de su casa una noche con la frase: “Ahora vuelvo”. Según relató, nunca regresó.

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La desaparición de Alejandro y el inicio de su compromiso

Migliore sostuvo que Alejandro Almeida desapareció antes del golpe de Estado de 1976. “Él desaparece antes del golpe, o sea, desaparece por la Triple A”, afirmó. Según explicó, ese hecho llevó a Taty Almeida a tomar contacto con las Madres de Plaza de Mayo y a incorporarse a la lucha por los derechos humanos.

Alejandro militaba en el ERP y estudiaba en el Instituto Geográfico Militar. Migliore señaló que Almeida aseguró en numerosas entrevistas que desconocía esa militancia hasta después de la desaparición de su hijo.

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Alejandro Almeida tenía 20 años, estudiaba Medicina y desapareció después de salir de su casa antes del golpe de Estado de 1976 REUTERS/Cristina Sille

“Hay muchas entrevistas donde ella cuenta que no tenía ni idea de la militancia”, expresó Migliore. Además, remarcó que Almeida provenía de “una familia militar antiperonista muy conservadora” y que el dolor por la desaparición de Alejandro transformó su vida y su compromiso público.

La analista también recordó que Almeida encontró poemas escritos por su hijo mientras revisaba sus pertenencias. Según contó, esos textos la conmovieron y años más tarde decidió publicarlos en un libro dedicado a Alejandro junto con otros materiales que había conservado.

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Su lugar en Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Taty Almeida ingresó a Madres de Plaza de Mayo en 1979 y con el tiempo se convirtió en una de las voces más representativas de la organización. Después de las diferencias internas que dividieron al movimiento, permaneció en la Línea Fundadora.

Migliore definió a Almeida como “una de las grandes voces impulsoras de las madres” y aseguró que su figura trascendió las diferencias políticas por el peso que alcanzó en la defensa de los derechos humanos.

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Taty Almeida contó en entrevistas que desconocía la militancia de su hijo Alejandro en el ERP hasta después de su desaparición (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Una de las últimas entrevistas de Taty Almeida dejó un mensaje sobre la continuidad de la lucha. “Vamos quedando pocas. Necesitamos que tomen este legado para que siga vivo en la Argentina”, citó la analista al recordar sus palabras.

Los restos de Alejandro Almeida nunca fueron encontrados. Esa ausencia acompañó el recorrido público de Taty Almeida durante décadas y formó parte de sus reclamos permanentes por verdad y justicia.

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El velatorio se realizará en la sede de FOETRA, ubicada en el barrio porteño de Balvanera, de acuerdo con su voluntad. Su fallecimiento marca la despedida de una de las figuras históricas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de una protagonista central en la defensa de los derechos humanos en Argentina.

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