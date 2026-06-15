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Piden apartar a un árbitro del VAR en el Mundial por hacer un gesto de supremacía blanca antes de un partido

El australiano Shaun Evans quedó en el centro de la polémica por una señal en la previa de Alemania-Curazao

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El australiano Shaun Evans realizó un ademán que promovió a un pedido de expulsión de parte de un organización

La FIFA enfrenta un pedido para apartar al árbitro Shaun Evans del Mundial 2026 después de que, durante la transmisión oficial del debut de Alemania ante Curazao el domingo, apareciera haciendo un gesto con la mano derecha que se asemeja a un símbolo de supremacía blanca, lo que significaría un caso de discriminación.

Evans, referí australiano y uno de los 30 oficiales del VAR seleccionados por FIFA para trabajar en el torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, intervenía en su primer partido de esta Copa del Mundo. Aunque el encuentro se jugó en Houston, los árbitros de video operan desde el centro de transmisiones del Mundial en Dallas.

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La señal oficial mostró al equipo de VAR antes del partido y, en ese momento, Evans hizo una señal de “OK” con la mano derecha delante de la pierna. La postura del gesto: pulgar e índice formando un círculo y los otros dedos extendidos, fue catalogada en 2019 como símbolo de odio por la Anti-Defamation League, una organización con sede en Nueva York, de acuerdo con un artículo publicado en The Guardian.

Un árbitro de fútbol masculino, con camiseta azul claro y pantalón corto negro, señalando con el brazo derecho en un estadio de fútbol.
Shaun Evans quedó en el centro de la polémica en el Mundial por un supuesto gesto discriminatorio antes de un partido

En la misma nota, se informó que la red FARE (Fútbol en Contra del Racismo en Europa, según sus siglas en inglés), socio histórico de FIFA y de la UEFA para vigilar cánticos, banderas y símbolos racistas o discriminatorios en partidos internacionales, reclamó la expulsión del árbitro. En un comunicado citado por The Guardian, sostuvo: “El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se parece claramente a un símbolo de mano de ‘OK’ invertido usado como símbolo de ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha”. La misma organización agregó: “Claramente este oficial no debería desempeñar ningún otro papel en esta Copa del Mundo”.

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La pregunta central del caso que se está evaluando es si Evans hizo una señal política o una broma. A estas horas no quedó claro si el árbitro VAR realizó un gesto con intención ideológica o si reproducía el llamado “juego del círculo”, una broma infantil en la que alguien muestra una señal de “OK” invertida por debajo de la cintura y golpea en el hombro a quien la mira. Sin embargo, el ademán generó controversias.

En 2019, cuando la Anti-Defamation League incorporó el signo a su base de símbolos de odio, el director del Centro sobre Extremismo de la organización, Oren Segal, subrayó que el contexto resulta clave para decidir si la señal es inocua o agresiva, indicó el citado medio. En ese momento dijo: “Hay un volumen suficiente de uso con fines de odio como para que consideráramos importante añadirlo”.

El árbitro australiano Shaun Evans, que fue asistente del VAR en el partido Alemania-Curazao del Mundial 2026, muestra una tarjeta roja (REUTERS/Ibraheem Al Omari)
El árbitro australiano Shaun Evans, que fue asistente del VAR en el partido Alemania-Curazao del Mundial 2026, muestra una tarjeta roja (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

La FARE también cuestionó la conducta del oficial por el momento en que se produjo. “¿Por qué un supervisor de VAR utiliza este símbolo en un evento global de fútbol justo en el momento en que sabe que las cámaras lo están enfocando?”.

La red agregó otro dato sobre lo ocurrido después de la polémica. “Observamos que en los dos partidos posteriores parece que los directores de televisión han dejado de presentar al panel de VAR a la audiencia”, señaló FARE, según The Guardian. FIFA recibió consultas para comentar el episodio. En Australia, también fueron contactadas la Professional Football Referees Association y Football Australia, de acuerdo con el mismo medio.

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