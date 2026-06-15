El duelo España vs Cabo Verde se vuelve la búsqueda más popular del día en Google

España debuta en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, que disputa por primera vez este torneo en el arranque del Grupo H. (imagen de la RFEF)

El debut de España en el Mundial 2026 será ente Cabo Verde, un país que jugará por primera vez en este torneo, por lo que hay mucha curiosidad al rededor de este partido y en Google hay varias preguntas que son tendencia.

Desde la previa del partido hasta temas como la ubicación del archipiélago africano y su realidad demográfica, las tendencias de búsqueda muestran que los usuarios están interesados en cosas más allá de lo que sucedea en el campo de juego.

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El partido se jugará este lunes 15 de junio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y corresponde al arranque del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA.

España vs. Cabo Verde: hora, árbitro y más preguntas en Google

Una de las consultas que más se repitió en las horas previas al encuentro es la relativa al horario del partido: los usuarios buscaron saber “¿A qué hora juegan España y Cabo Verde?”, “Horario España vs. Cabo Verde en mi país” o “¿Dónde ver España vs. Cabo Verde en vivo?”.

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Entre las búsquedas en Google sobre España vs. Cabo Verde se destacaron el horario del partido y las opciones para verlo en vivo. (AP Foto/Mike Stewart)

La respuesta, de acuerdo con la información oficial, es que el partido se disputó el lunes 15 de junio a las 18:00 horas en España, es decir, las 12:00, hora de Atlanta.

Otra consulta es sobre el árbitro que dirigirá el encuentro. Que será el jordano Adham Makhadmeh, de 39 años, debutante en una Copa del Mundo, acompañado por sus compatriotas Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle como asistentes, y el colombiano Andrés Rojas como cuarto réferi.

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Dónde ver en vivo España vs. Cabo Verde

La búsqueda “¿Dónde ver en vivo España vs. Cabo Verde?” es una de las más repetidas antes del debut de ambos equipos en el Mundial 2026. Las alternativas varían según el país y combinan televisión abierta, plataformas de streaming y canales de pago, garantizando acceso tanto gratuito como de suscripción.

En España

Televisión abierta (Gratis): el partido se transmite en directo y sin costo a través de La 1 de RTVE.

Streaming gratuito: mediante la app y la web oficial de RTVE Play.

Televisión de pago y plataformas: DAZN, en alianza con Mediapro, emite el partido en su canal exclusivo del Mundial. Esta señal también está disponible para suscriptores de Movistar Plus+ y Orange TV que tengan contratados los paquetes de fútbol.

En Latinoamérica

Opción panregional (televisión de pago y streaming): DSports (DirecTV): transmite los 104 partidos del torneo en vivo. Disponible en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. DGO (DirecTV GO): plataforma de streaming de DirecTV para ver el encuentro en celulares, tabletas o Smart TV.

Opciones locales por país (televisión abierta y aplicaciones locales): Colombia: el partido puede verse por Caracol TV (Gol Caracol) y Canal RCN, así como en sus canales oficiales de YouTube para partidos seleccionados. Argentina: transmisión por TV Pública, TyC Sports y Telefe. Para streaming local, están disponibles TyC Sports Play y la app de Mi Telefe. México: el streaming oficial corre por cuenta de ViX; en televisión abierta, la señal está en Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Azteca Deportes). Chile: el partido se emite en televisión abierta por Chilevisión y su señal online. Perú: señal abierta mediante América TV. Los suscriptores de Disney+ (Plan Premium) pueden acceder al partido si cuentan con el paquete de partidos seleccionados del torneo.



Las apuestas de España vs. Cabo Verde mostraron cuotas que marcaron a España como amplio favorito y una victoria caboverdiana como resultado improbable.(Selección Española de Fútbol / Federação Cabo-verdiana de Futebol﻿)

Cómo quedará el partido España vs. Cabo Verde, según la IA

Las plataformas Gemini y ChatGPT ofrecieron sus proyecciones antes del partido, basándose en estadísticas históricas, actualidad de las selecciones y la calidad de las plantillas. Ambas coincidieron en que España partiría como claro favorito, citando su condición de campeón europeo y la presencia de jóvenes talentos como Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams.

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ChatGPT pronosticó un resultado de 3-0 a favor de España, argumentando que la profundidad y experiencia internacional del conjunto ibérico serían determinantes frente a la organización defensiva caboverdiana, que enfrenta su primera experiencia mundialista.

Por su parte, Gemini sugirió una victoria cómoda para los dirigidos por Luis de la Fuente, con resultados probables de 3-0 o 2-0, destacando la capacidad de control de balón y la creatividad de los extremos españoles.

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Dónde queda Cabo Verde y cuántos habitantes tiene

El partido sirvió para despertar la curiosidad global acerca de Cabo Verde, un país poco conocido fuera de África occidental. Las búsquedas más recurrentes incluyeron “¿Dónde queda Cabo Verde?”, “¿Cuántos habitantes tiene Cabo Verde?” y “¿Cómo es la cultura de Cabo Verde?”.

Cabo Verde es un archipiélago africano de diez islas volcánicas en el Atlántico, ubicado a unos 570 kilómetros de la costa de Senegal.

Cabo Verde es un país insular compuesto por diez islas volcánicas en el océano Atlántico, situado a unos 570 kilómetros de la costa de Senegal. Forma parte de la región biogeográfica llamada Macaronesia, junto a las Islas Canarias, Azores y Madeira.

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El archipiélago se divide en dos grupos: las islas de Barlovento (al norte) y las islas de Sotavento (al sur), cada una con su propia identidad y características geográficas.

Para 2026, la población estimada es de 529.630 habitantes, aunque la migración caboverdiana es incluso mayor, con comunidades significativas en Estados Unidos, Portugal, Francia y otros países europeos.

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Cabo Verde presenta una sociedad joven, con una edad media de 29,5 años y una fuerte concentración urbana, especialmente en la isla de Santiago, donde se encuentra la capital, Praia.