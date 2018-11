Por su parte, Virginia Gallardo, también integrante del actual elenco del ciclo, dijo: "Me siento re orgullosa de formar parte de esto, me llena de alegría. Trato de darle siempre el toque de dulzura y simpatía junto a mis compañeros que admiro mucho. Me parece que ante tanto título y tanta gente que sabe en esa mesa faltaba esta mirada de no solo dar respuestas, sino también de tener preguntas".