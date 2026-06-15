Irán exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde con una resolución el acuerdo final con EEUU

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llega a una reunión durante la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el jueves 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)

La cancillería iraní exigió este lunes que el Consejo de Seguridad de la ONU ratifique mediante una resolución el acuerdo final que Teherán y Washington deberán negociar en los próximos 60 días, al tiempo que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqaei, desgranó en su rueda de prensa semanal una serie de condiciones y advertencias que revelan la desconfianza iraní hacia sus interlocutores.

“Esperamos que el acuerdo final sea respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 60 días después de su firma”, afirmó Baqaei, quien subrayó que Teherán “aprenderá de las experiencias pasadas” — una referencia velada al acuerdo nuclear de 2015, del que EEUU se retiró unilateralmente en 2018.

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Desconfianza profunda, a pesar del pacto

El portavoz no ocultó las reservas de Irán frente al acuerdo marco anunciado el domingo. “Lamentablemente, hay que reconocer que la profunda desconfianza de Irán hacia Estados Unidos proviene de una larga historia de errores de los líderes estadounidenses”, señaló. “Estados Unidos aún tiene un largo camino por recorrer antes de ganarse la confianza del pueblo iraní”, agregó, calificando el acuerdo de “apenas un paso hacia la reducción de tensiones y el fin de una guerra” iniciada a fines de febrero.

Baqaei también extendió esa desconfianza a Israel: “Estados Unidos debe cumplir sus compromisos. Debe asegurarse de que el régimen sionista respete también los suyos en lo que respecta al Líbano“, afirmó, en referencia a la exigencia iraní de que el cese de hostilidades incluya el frente libanés. “Teherán no confía ni en Israel ni en Estados Unidos”, remarcó.

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Tasas en Ormuz y activos congelados

Una imagen tomada desde un dron muestra buques en el estrecho de Ormuz, vista desde Musandam, Omán, el 15 de junio de 2026. REUTERS/Stringer

Sobre el estrecho de Ormuz, Baqaei precisó la posición iraní respecto al controvertido cobro de peajes. “Siempre hemos afirmado que no buscamos recaudar peajes de tránsito, pero se cobrarán tasas por servicios de navegación, protección ambiental, seguros marítimos y otros servicios necesarios”, explicó. La agencia Fars había informado antes que Teherán logró incluir en el marco del acuerdo una cláusula sobre “servicios marítimos” — terminología que, según la propia agencia, implica que EEUU aceptó el pago de tarifas.

En materia económica, el portavoz confirmó que Washington se comprometió a liberar los activos iraníes congelados en el exterior y a compensar a Irán por los daños de guerra. “La liberación de los activos congelados y las reparaciones por daños son dos puntos esenciales. El lado estadounidense se comprometió a tomar medidas en ambas áreas”, señaló. Según la agencia iraní Mehr, que publicó lo que presentó como los puntos clave del borrador de 14 puntos, el monto de activos a liberar asciende a 24.000 millones de dólares en un plazo de 60 días, con la mitad disponible antes del inicio de las negociaciones definitivas.

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, respondió a la posición iraní en declaraciones al canal CNBC: “Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas”, que deben comenzar en un período de dos meses a partir del viernes. La discrepancia sobre las tasas marítimas se perfila así como uno de los principales puntos de fricción en la siguiente fase del proceso negociador.

Hezbollah agradece a Irán por el Líbano

El grupo libanés Hezbollah expresó este lunes su “profunda gratitud” a los líderes, fuerzas y pueblo iraníes “por su firme apoyo al Líbano, a su pueblo y a su resistencia, y por su insistencia en que el Líbano sea incluido en cualquier entendimiento que lleve al cese de la guerra”. En un comunicado, el grupo advirtió que “no aceptará ninguna agresión que viole la soberanía de su país” y se comprometió a defender “el derecho legítimo e inquebrantable del Líbano a defender su tierra, su pueblo y su soberanía hasta que se logre la retirada total israelí y se devuelvan los prisioneros”.

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Macron advierte sobre los peajes y alista al Charles de Gaulle

Desde París, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que Francia hará “todo lo posible” para que no se cobren peajes en el estrecho. “Defendemos el derecho internacional y haremos todo lo que esté en nuestro poder para garantizar que no haya peajes”, declaró a la cadena TF1 en vísperas del G7 en Evian. Macron confirmó que el acuerdo ya fue firmado “electrónicamente” y que los anexos adicionales se “finalizarán” el viernes, y anunció que una misión conjunta franco-británica para garantizar la reapertura del estrecho podía desplegarse “muy rápidamente”, con el portaaviones Charles de Gaulle listo para estar en la zona “en un plazo de dos o tres días”.

El mandatario francés también se pronunció sobre el uranio enriquecido iraní: “Las capacidades de uranio enriquecido que permanezcan deben ser debidamente neutralizadas”, afirmó, y señaló que deberían ser “retiradas o diluidas” bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

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