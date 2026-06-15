ARCA puso bajo la lupa las deducciones de Ganancias y envió intimaciones a miles de trabajadores

ARCA detectó inconsistencias principalmente en gastos de indumentaria informados por trabajadores para reducir el Impuesto a las Ganancias Ganancias - ARCA

Miles de trabajadores comenzaron a recibir intimaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) después de que el organismo detectara inconsistencias en las deducciones informadas en el Impuesto a las Ganancias. Tras una serie de cruces de información, el fisco puso el foco especialmente en gastos de indumentaria declarados por contribuyentes y abrió una instancia para regularizar diferencias antes de avanzar con otras medidas de control.

Según confirmaron fuentes del organismo a Infobae, las observaciones surgieron a partir de una acción específica de fiscalización basada en el análisis de los datos declarados por empleados y otros registros disponibles para el fisco. Las mayores inconsistencias aparecieron en gastos de indumentaria, uno de los conceptos que puede deducirse bajo determinadas condiciones y que no tiene tope.

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Desde ARCA explicaron que la medida respondió a un trabajo de cruce de información sobre las declaraciones presentadas por los trabajadores. Ese análisis permitió detectar una cantidad de inconsistencias superior a la habitual y motivó el envío de comunicaciones a través del domicilio fiscal electrónico para que los contribuyentes revisen los datos informados. “Se detectaron muchas inconsistencias en las declaraciones de indumentaria. Entonces se hizo un llamado temprano a regularizar a través del domicilio fiscal”, señalaron fuentes del organismo.

La estrategia elegida por ARCA apuntó a una regularización temprana. Según explicaron desde el organismo, quienes recibieron las comunicaciones pueden ingresar la diferencia de impuesto correspondiente mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP) y resolver la situación sin necesidad de que el caso avance hacia otras instancias.

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El organismo también explicó que las inconsistencias surgieron como consecuencia de una acción puntual de control. “Se cruzó la información a través de declaraciones juradas de los empleados como parte de una acción de fiscalización. Por eso surgió una cifra mayor que otras veces. Fue una acción de cruce de datos y se detectó eso. Las mayores inconsistencias fueron en indumentaria”, indicaron.

La carga de gastos de indumentaria y equipamiento en el Formulario 572 Web quedó en el centro de las observaciones realizadas por ARCA tras los cruces de información

Consultado al respecto, el tributarista Sebastián Domínguez explicó que el organismo está analizando la información cargada por los empleados en el formulario 572 Web correspondiente al período fiscal 2025 y las liquidaciones anuales realizadas por los empleadores sobre esa base. Según detalló, sobre esos datos se determina el impuesto correspondiente, se compara con las retenciones efectuadas durante el año y se establece si existe una diferencia a favor del trabajador o del fisco.

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El especialista recordó que los empleados presentaron el formulario 572 Web hasta el 31 de marzo de 2026. Ese documento permite informar distintas deducciones que luego son consideradas por el empleador al momento de realizar la liquidación anual del impuesto. A partir de esa información, ARCA realiza controles y cruces con otras bases de datos para verificar la consistencia de los conceptos declarados.

Las deducciones que generan más observaciones

De acuerdo con Domínguez, existen algunos conceptos que suelen concentrar buena parte de las inconsistencias detectadas por el organismo.

“Las deducciones más comunes que aparecen en exceso son los gastos de adquisición de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo, los aportes a SGR y los aportes a cajas provinciales o municipales de previsión”, señaló.

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En el caso de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), ARCA cuenta con información que le permite verificar directamente si los aportes informados por el contribuyente efectivamente existieron. “ARCA cruza los aportes a SGR contra los datos de las sociedades y detecta si el empleado informó aportes que no realizó”, explicó Domínguez.

Para otros conceptos, como la indumentaria o determinados aportes previsionales, el análisis se realiza mediante criterios de razonabilidad y a partir de la información disponible en los registros del organismo. Según el especialista, en algunos casos aparecen montos elevados declarados dentro de conceptos que no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados deducibles.

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Domínguez recordó un caso de años anteriores en el que un contribuyente informó dentro del concepto de indumentaria y equipamiento laboral un gasto que no correspondía a esa categoría (un auto). Según relató, ARCA envió una intimación inicial y posteriormente avanzó con una intervención más profunda cuando la situación no fue corregida.

Las observaciones del organismo no se limitan a los gastos de indumentaria o a los aportes previsionales. También pueden alcanzar a las cargas de familia declaradas por los contribuyentes. Según explicó Domínguez, existen situaciones en las que un trabajador informa deducciones por familiares que no cumplen los requisitos exigidos por la normativa. “Puede ocurrir que alguien deduzca al cónyuge cuando ese cónyuge tiene ingresos superiores a la ganancia no imponible. En esos casos la deducción no corresponde, pero igualmente fue informada”, señaló.

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Ese tipo de situaciones también puede derivar en observaciones y en la necesidad de corregir la información presentada ante el organismo.

Cómo regularizar las diferencias detectadas

Los trabajadores que reciban una comunicación de ARCA cuentan con distintas alternativas para regularizar su situación fiscal.

La primera opción consiste en calcular la diferencia de impuesto correspondiente y abonarla mediante un VEP. Esta alternativa permite corregir la situación sin necesidad de presentar una declaración jurada determinativa.

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La segunda posibilidad consiste en presentar una declaración jurada, determinar el impuesto y luego ingresar el saldo resultante. Pero este camino puede generar consecuencias adicionales para algunos contribuyentes, explicó Domínguez. “El problema de esta segunda opción es que después puede generar anticipos del Impuesto a las Ganancias para el año siguiente”, señaló.

Por ese motivo, sostuvo que quienes no tengan previsto utilizar determinados esquemas específicos de presentación suelen encontrar más conveniente la generación de un VEP para cancelar directamente la diferencia detectada.

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