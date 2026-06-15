Economía

ARCA puso bajo la lupa las deducciones de Ganancias y envió intimaciones a miles de trabajadores

El organismo detectó inconsistencias a partir de cruces de información y abrió una instancia de regularización temprana. Las principales observaciones estuvieron vinculadas con gastos de indumentaria declarados por contribuyentes

Guardar
Google icon
Ganancias - ARCA
ARCA detectó inconsistencias principalmente en gastos de indumentaria informados por trabajadores para reducir el Impuesto a las Ganancias Ganancias - ARCA

Miles de trabajadores comenzaron a recibir intimaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) después de que el organismo detectara inconsistencias en las deducciones informadas en el Impuesto a las Ganancias. Tras una serie de cruces de información, el fisco puso el foco especialmente en gastos de indumentaria declarados por contribuyentes y abrió una instancia para regularizar diferencias antes de avanzar con otras medidas de control.

Según confirmaron fuentes del organismo a Infobae, las observaciones surgieron a partir de una acción específica de fiscalización basada en el análisis de los datos declarados por empleados y otros registros disponibles para el fisco. Las mayores inconsistencias aparecieron en gastos de indumentaria, uno de los conceptos que puede deducirse bajo determinadas condiciones y que no tiene tope.

PUBLICIDAD

Desde ARCA explicaron que la medida respondió a un trabajo de cruce de información sobre las declaraciones presentadas por los trabajadores. Ese análisis permitió detectar una cantidad de inconsistencias superior a la habitual y motivó el envío de comunicaciones a través del domicilio fiscal electrónico para que los contribuyentes revisen los datos informados. “Se detectaron muchas inconsistencias en las declaraciones de indumentaria. Entonces se hizo un llamado temprano a regularizar a través del domicilio fiscal”, señalaron fuentes del organismo.

La estrategia elegida por ARCA apuntó a una regularización temprana. Según explicaron desde el organismo, quienes recibieron las comunicaciones pueden ingresar la diferencia de impuesto correspondiente mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP) y resolver la situación sin necesidad de que el caso avance hacia otras instancias.

PUBLICIDAD

El organismo también explicó que las inconsistencias surgieron como consecuencia de una acción puntual de control. “Se cruzó la información a través de declaraciones juradas de los empleados como parte de una acción de fiscalización. Por eso surgió una cifra mayor que otras veces. Fue una acción de cruce de datos y se detectó eso. Las mayores inconsistencias fueron en indumentaria”, indicaron.

Interfaz de formulario web F572. Muestra campos para CUIT, Razón Social, Fecha de Aporte y Montos al Capital Social y Fondo de Riesgo, con botones Volver y Guardar
La carga de gastos de indumentaria y equipamiento en el Formulario 572 Web quedó en el centro de las observaciones realizadas por ARCA tras los cruces de información

Consultado al respecto, el tributarista Sebastián Domínguez explicó que el organismo está analizando la información cargada por los empleados en el formulario 572 Web correspondiente al período fiscal 2025 y las liquidaciones anuales realizadas por los empleadores sobre esa base. Según detalló, sobre esos datos se determina el impuesto correspondiente, se compara con las retenciones efectuadas durante el año y se establece si existe una diferencia a favor del trabajador o del fisco.

El especialista recordó que los empleados presentaron el formulario 572 Web hasta el 31 de marzo de 2026. Ese documento permite informar distintas deducciones que luego son consideradas por el empleador al momento de realizar la liquidación anual del impuesto. A partir de esa información, ARCA realiza controles y cruces con otras bases de datos para verificar la consistencia de los conceptos declarados.

Las deducciones que generan más observaciones

De acuerdo con Domínguez, existen algunos conceptos que suelen concentrar buena parte de las inconsistencias detectadas por el organismo.

“Las deducciones más comunes que aparecen en exceso son los gastos de adquisición de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo, los aportes a SGR y los aportes a cajas provinciales o municipales de previsión”, señaló.

En el caso de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), ARCA cuenta con información que le permite verificar directamente si los aportes informados por el contribuyente efectivamente existieron. “ARCA cruza los aportes a SGR contra los datos de las sociedades y detecta si el empleado informó aportes que no realizó”, explicó Domínguez.

Para otros conceptos, como la indumentaria o determinados aportes previsionales, el análisis se realiza mediante criterios de razonabilidad y a partir de la información disponible en los registros del organismo. Según el especialista, en algunos casos aparecen montos elevados declarados dentro de conceptos que no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados deducibles.

Domínguez recordó un caso de años anteriores en el que un contribuyente informó dentro del concepto de indumentaria y equipamiento laboral un gasto que no correspondía a esa categoría (un auto). Según relató, ARCA envió una intimación inicial y posteriormente avanzó con una intervención más profunda cuando la situación no fue corregida.

Las observaciones del organismo no se limitan a los gastos de indumentaria o a los aportes previsionales. También pueden alcanzar a las cargas de familia declaradas por los contribuyentes. Según explicó Domínguez, existen situaciones en las que un trabajador informa deducciones por familiares que no cumplen los requisitos exigidos por la normativa. “Puede ocurrir que alguien deduzca al cónyuge cuando ese cónyuge tiene ingresos superiores a la ganancia no imponible. En esos casos la deducción no corresponde, pero igualmente fue informada”, señaló.

Ese tipo de situaciones también puede derivar en observaciones y en la necesidad de corregir la información presentada ante el organismo.

Cómo regularizar las diferencias detectadas

Los trabajadores que reciban una comunicación de ARCA cuentan con distintas alternativas para regularizar su situación fiscal.

La primera opción consiste en calcular la diferencia de impuesto correspondiente y abonarla mediante un VEP. Esta alternativa permite corregir la situación sin necesidad de presentar una declaración jurada determinativa.

La segunda posibilidad consiste en presentar una declaración jurada, determinar el impuesto y luego ingresar el saldo resultante. Pero este camino puede generar consecuencias adicionales para algunos contribuyentes, explicó Domínguez. “El problema de esta segunda opción es que después puede generar anticipos del Impuesto a las Ganancias para el año siguiente”, señaló.

Por ese motivo, sostuvo que quienes no tengan previsto utilizar determinados esquemas específicos de presentación suelen encontrar más conveniente la generación de un VEP para cancelar directamente la diferencia detectada.

<br>

Temas Relacionados

ARCAgananciastrabajadores en relación de dependenciaintimacionesfiscalizacionesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Bitcoin aprovechó el mejor ánimo inversor y rebotó desde sus precios mínimos desde 2024

La principal criptomoneda recuperó este lunes un 1,7% y se acercó a los USD 67.000, tras haberse operado debajo de USD 60.000 por primera vez desde septiembre de 2024. Las principales causas

El Bitcoin aprovechó el mejor ánimo inversor y rebotó desde sus precios mínimos desde 2024

El Mundial, la economía y el clima enfriaron el turismo: este fue el fin de semana largo más flojo de 2026

Casi un millón de personas recorrieron distintos destinos del país durante la conmemoración de Güemes. Predominaron las escapadas breves, el consumo moderado y las decisiones tomadas sobre la fecha

El Mundial, la economía y el clima enfriaron el turismo: este fue el fin de semana largo más flojo de 2026

La actividad que mantiene en movimiento a una ciudad los 365 días del año

El turismo sostiene empleos, atrae inversiones y moviliza a comercios, hoteles, gastronomía, transporte y productores regionales, con un efecto multiplicador que alcanza a prestadores y emprendedores de la ciudad y la región

La actividad que mantiene en movimiento a una ciudad los 365 días del año

Las acciones argentinas se pliegan a las subas de Wall Street debido al optimismo por el fin de la guerra en Irán

Mientras que los indicadores de Nueva York ganan hasta 2,4%, en zona de máximos, los títulos privados argentinos ascienden hasta 5%. Caen las petroleras por el desplome del crudo

Las acciones argentinas se pliegan a las subas de Wall Street debido al optimismo por el fin de la guerra en Irán

Plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depositar $1 millón durante un mes

Las tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos muestran diferencias de hasta ocho puntos porcentuales entre entidades, en un escenario de rendimientos promedio históricamente bajos que no logran equiparar el ritmo de la inflación

Plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depositar $1 millón durante un mes

DEPORTES

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El llamativo entrenamiento del Dibu Martínez con pelotas de voley en plena recuperación para su debut en el Mundial 2026

Con la posible presencia de Messi, Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ponen primera en la gira sobre césped rumbo a Wimbledon

Chip en la pelota y “ojos en el cielo”: los detalles tecnológicos que ayudaron a Falcón Pérez para convalidar un gol en el Mundial

TELESHOW

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, actual participante de Gran Hermano: “Desde diciembre”

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, actual participante de Gran Hermano: “Desde diciembre”

Las impactantes fotos de María Becerra como modelo en España: “El límite es el cielo”

Mario Pergolini se conmovió por la muerte de Gaspi: “Él quería que vuelva a hacer Caiga quien caiga”

La escapada de Antonela Roccuzzo a los parques de Orlando con sus personajes favoritos en plena pasión mundialista

Se viralizó una entrevista de Gaspi con su madre antes de su trágica muerte: “Él prende una cámara y brilla”

INFOBAE AMÉRICA

Los bloqueos provocan pérdidas de 978 millones de dólares al sector exportador de Bolivia

Los bloqueos provocan pérdidas de 978 millones de dólares al sector exportador de Bolivia

Ecuador: tres muertos y dos militares heridos tras operativo contra la minería ilegal

Bolivia descarta el pago retroactivo de la renta vitalicia para la expresidenta Jeanine Añez

El concejo municipal de Antigua Guatemala rechaza un desfile del orgullo LGBTIQ+

Presidente Asfura inicia gira oficial por Europa para impulsar cooperación, inversión y desarrollo para Honduras