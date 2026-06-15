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Santos Cerdán dio vía libre a Leire Díez en los seis viajes que pagó el PSOE para actuar sobre las causas que afectaban al partido

El entonces Secretario de Organización del PSOE habría ordenado que cualquier viaje solicitado por Díez se tuviese por autorizado

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El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante socialista, Leire Díez (Montaje Infobae)
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante socialista, Leire Díez (Montaje Infobae)

El Partido Socialista pagó seis billetes de avión y tren —en su mayoría de ida y vuelta— para la exmilitante del PSOE Leire Díez y, en una ocasión, para su amigo y empresario Javier Pérez Dolset con el fin de asistir a reuniones relacionadas con la estrategia dirigida a influir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y varios miembros del Gobierno, entre ellos el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez.

Así consta en el último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha sido entregado a la Audiencia Nacional por orden del magistrado Santiago Pedraz. Los investigadores sostienen que el partido gestionó y abonó diversos desplazamientos de Díez durante abril y agosto de 2024, tal y como certifica la facturación entregada por el coordinador de la Gerencia del PSOE, Santiago Llorente.

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La UCO señala que estos viajes formaban parte de la "infraestructura logística que soportaría la ejecución material de tales líneas", siendo esta la trama que investiga Pedraz. Los gastos fueron asumidos a través de VB Group, la agencia de viajes con la que el partido político mantenía un convenio oficial para la gestión de sus viajes.

Así fueron los viajes de Leire

El primero tuvo lugar el 26 de abril, cuando Díez voló desde Madrid a Bilbao en el vuelo, coincidiendo con el inicio de las reuniones y contactos que analiza la investigación. Posteriormente, el 10 de julio, Díez y Pérez Dolset viajaron juntos a Zaragoza en un tren de Renfe y regresaron a Madrid en un tren de Iryo tras mantener una reunión en la capital aragonesa. Un mes después, el 9 de agosto, la fontanera del PSOE volvió a desplazarse entre Madrid y Bilbao en avión, utilizando además un vehículo de alquiler durante su estancia. Según la documentación aportada por la agencia de viajes del partido, el trayecto incluyó los desplazamientos de ida y vuelta entre ambas ciudades.

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado este martes que espera que el juez instructor del 'caso Leire Díez' en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le llame a declarar al entender que "estas cloacas", que ha dicho que existen desde 2018, fueron contra él. "Yo espero que me cite. El dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Nacional, antes de comparecer como acusado en el juicio de la 'Operación Kitchen'.

La actividad continuó el 20 de agosto con un vuelo entre Santander y Jerez de la Frontera, también a nombre de Díez, al que siguió el regreso cuatro días después también en avión. Finalmente, el 26 de agosto la exmilitante socialista realizó un nuevo viaje en avión entre Santander y Madrid y disponiendo igualmente de un vehículo de alquiler.

Además, la UCO subraya que en este último viaje Leire llegó a la capital para mantener una reunión con el excomisario Villarejo: “Dile a Pepe que a las 12. Que me han retrasado el avión a las 10’”, le dijo este a su abogado, Antonio García Cabrera.

Por otro lado, los investigadores consideran que estos desplazamientos evidencian la implicación directa de la estructura orgánica del PSOE en el apoyo a Leire Díez. El informe destaca que fue Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del partido, quien ordenó al partido que cualquier viaje solicitado ella se tuviese por autorizado. “Leire se comunicaba directamente con el personal de la Secretaría de Organización para que fuesen reservados los viajes que necesitaba, sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión”, recoge la UCO.

En este contexto, la UCO subraya el papel desempeñado por Covadonga San Pedro Pascual, empleada administrativa de Ferraz, que el mismo 26 de abril de 2024 remitió a Díez por WhatsApp la reserva de un billete de avión para regresar a su residencia habitual tras una reunión celebrada en Ferraz.

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