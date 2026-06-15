Mercados: el riesgo país argentino vuelve a caer y toca un nuevo mínimo en más de ocho años

Wall Street vuelve a operar en zona de máximos.

Los mercados mundiales arrancaron este lunes con fuertes subas y el petróleo se desplomó más de un 5% tras el anuncio de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a tres meses de conflicto y reabrir el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de crudo.

Los indicadores de Wall Street registran una suba de hasta 2%, liderada por los títulos tecnológicos.

Los bonos soberanos argentinos retoman las ganancias próximas al 1% en promedio para las emisiones dolarizadas -Bonares y Globales-, dinámica que redunda en un renovado descenso del riesgo país de JP Morgan, que resta 11 unidades para la Argentina, en los 425 puntos básicos, un mínimo desde el 27 de abril de 2018 (419 puntos).

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La baja del riesgo país argentino se complementa en el día con un sensible descenso de las rentabilidades de los bonos del Tesoro de los EEUU, debido a la suba de precios de estos títulos de deuda de EEUU, en torno a cuatro puntos básicos, producto de un mejor escenario inversor.

Además de los factores internacionales, contribuye a un tono más positivo para los bonos y acciones argentinos que la calificadora S&P (Standard and Poor’s) haya elevado la nota para la deuda soberana argentina y para algunos ADR que son negociados en Nueva York, iniciativa que había sido precedida por una decisión similar de Fitch.

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Eric Ritondale, economista jefe de Puente, destacó que “muchos fondos de inversión operan bajo restricciones normativas estrictas que les impiden mantener activos de países calificados dentro del rango ‘CCC’. Por lo general, estos mandatos exigen que al menos dos de las tres principales agencias internacionales ubiquen al soberano en la categoría ‘B’ para autorizar nuevas asignaciones de capital. Con la mejora de S&P, este límite regulatorio se destraba, abriendo la puerta a flujos pasivos y activos de fondos que antes tenían vedado el riesgo argentino”.

A diferencia de mejoras crediticias anteriores, que mostraron efectos más acotados, “se anticipa que este segundo ajuste consolidará un repricing positivo más permanente. Este sendero favorable podría verse amplificado en las próximas semanas por la maduración de nuevos catalizadores, tales como la formalización de líneas de financiamiento garantizadas por organismos internacionales, la realización de un nuevo pago de bonos soberanos en julio, el mantenimiento de las compras de reservas en niveles elevados y una eventual emisión internacional de bonos soberanos en el tercer trimestre del año”, aportó Eric Ritondale.

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Los futuros de las acciones estadounidenses subieron desde temprano y los precios del petróleo cayeron cerca de 5%, ya que los inversores acogieron con satisfacción el histórico acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

A las 10:30 horas, los contratos del Nasdaq 100, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, lideraron las ganancias, al dispararse un 2,2%, mientras que los del S&P 500 subieron un 1,3%. Los futuros del Dow Jones Industrial Average avanzaron un 1% tras las sólidas ganancias del viernes en las acciones de Wall Street.

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El presidente norteamericano Donald Trump declaró el domingo por la noche que Estados Unidos había alcanzado un acuerdo de alto el fuego con Irán, calificando el acuerdo de “completo” en una publicación en Truth Social. Se espera que las conversaciones para ultimar el acuerdo de paz comiencen en un plazo de 60 días.

El acuerdo provisional podría reabrir el crucial estrecho de Ormuz a los petroleros esta misma semana, pero se prevé que la normalización del flujo marítimo tarde varios meses. Ambas partes se reunirán el viernes en Suiza para firmar formalmente el acuerdo provisional, pero la falta de detalles sobre sus términos mantiene a los armadores y demás operadores en vilo.

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Los precios del petróleo cayeron, con los futuros del crudo Brent del Mar del Norte a los 83 dólares por barril para las posiciones con entrega en agosto. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) cayeron más del 5%, manteniéndose por encima de los 80 dólares por barril, a medida que disminuían las preocupaciones sobre las interrupciones en el suministro.