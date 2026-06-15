El inesperado regalo de Gran Hermano para Andrea del Boca después de su segunda caída en la casa

Este video muestra la entrega de un obsequio a Andrea del Boca en el contexto del programa Gran Hermano. La concursante abre una caja negra con el logo del programa y recibe una botella de agua bendita traída de la Basílica de Luján

La tarde del domingo Gran Hermano Generación Dorada sumó una escena inesperada cuando Andrea del Boca volvió a sufrir una caída en la cocina de la casa. Para sorpresa de todos, la producción del programa respondió con un gesto singular que se convirtió rápidamente en tema de conversación tanto dentro como fuera del reality.

La actriz, conocida por su extensa trayectoria, se resbaló en el mismo sector donde ya había tropezado meses atrás. Esta vez, aunque la caída fue aparatosa, no derivó en consecuencias físicas de gravedad. Durante la transmisión en vivo, la propia intérprete confirmó que solo se lastimó la rodilla y que el incidente no la obligaría a abandonar la competencia. Su declaración fue clara: “Acá estoy, no me van a vencer, acá me quedo”.

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En el marco de la gala nocturna de esa jornada, Santiago del Mo intervino y le pidió a Andrea que fuera a buscar un regalo especial de parte de Gran Hermano. En el box la esperaba una caja. Al abrirla, encontró una botella de agua bendita que, según el propio conductor, había sido traída de la Basílica de Luján y destinada a todos, pero especialmente para ella tras el inusual accidente. Ella recibió el obsequio entre risas y no tardó en bromear con el resto de los participantes: “Mañana hago limpieza”. Además, ironizó sobre la recurrencia de los accidentes en ese sector de la casa: “Merezco una plaquita en ese sector con mi nombre porque ya es mía”.

La caída del domingo no fue la primera que Andrea sufrió en el reality. Meses atrás, la actriz protagonizó un episodio mucho más grave en el mismo lugar de la casa. En esa ocasión, las imágenes mostraron a Del Boca golpeándose de frente contra el suelo, lo que provocó un fuerte impacto entre los televidentes y el equipo de producción. La secuencia terminó con la actriz lamentándose: “¡Quiero a mi mamá!”, entre sollozos y con sangre en la boca. El golpe le costó la pérdida de dos dientes y derivó en una serie de evaluaciones médicas. Los antecedentes de presión arterial alta y colon irritable hicieron que los médicos recomendaran su salida temporal del programa.

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La actriz sufrió un nuevo golpe en el reality show (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El conductor fue el encargado de comunicar en ese momento a los participantes la decisión: “Andrea del Boca quedó fuera de competencia. Está bien, se puede recuperar. El golpe fue muy duro”. Tras recibir el alta médica, Del Boca regresó al reality, aunque con la voz tomada y bajo la supervisión constante del equipo de salud de la producción. Su reingreso fue uno de los momentos más comentados de la temporada.

En lo que respecta al actual incidenrte, ,según relató ella en el confesionario, la caída fue similar a la anterior, pero esta vez no se golpeó ni la cara ni la boca, aunque sí sufrió dolor por haber caído de rodillas. Visiblemente conmovida, explicó que el accidente le hizo revivir el episodio previo.

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Para la actriz,estos sucesos tienen un trasfondo energético. Relató que minutos antes de caerse, se le había roto la pulsera que le regalaron sus fans para protegerla dentro de la casa: “Se me deshizo el nudo”. Andrea agregó: “Se ve que molesto mucho”, sugiriendo que existen energías negativas en su entorno. Gran Hermano, por su parte, intentó atribuir el accidente a factores más materiales, como el tipo de piso y el calzado que llevaba la participante.

El ciclo puso por primera vez las fuertes imágenes del accidente de la actriz (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La tensión con otros habitantes de la casa también forma parte del contexto. En el pasado, adjudicó su primera caída a las fricciones con Sol Abraham, al asegurar que esas tensiones habían desencadenado su malestar posterior, incluyendo la presión alta que sufrió.

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Luego de la caída, Andrea fue atendida rápidamente dentro de la casa y, acompañada por Manuel, se dirigió al confesionario para relatar lo sucedido. En todo momento, la producción garantizó su asistencia y monitoreo.

Las redes sociales se hicieron eco casi de inmediato. Usuarios de X publicaron mensajes como “No puede ser, se cayó igual que la otra vez”, “Se ve que quiere volver a salir para visitar a la familia” y “¡Le viven pasando cosas!”. Los comentarios reflejaron tanto incredulidad como humor ante la repetición del incidente y la capacidad de Andrea para sobreponerse.

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