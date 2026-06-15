Las últimas novedades del Mundial, en vivo: cuáles son las alternativas que analiza Scaloni para armar el equipo del debut frente a Argentina

Lunes 15 de junio. Quinto día de competencia en la Copa del Mundo con partidos importantes, como el debut de España ante Cabo Verde, a las 13 (hora de Argentina) y el inicio del camino de la Uruguay de Marcelo Bielsa, frente a Arabia Saudita, en Miami, desde las 19.
Bélgica-Egipto, a las 16, e Irán-Nueva Zelanda, a las 22, completarán la jornada.
En la Argentina hay una expectativa especial por la conferencia de prensa que brindará el DT de su Selección, Lionel Scaloni. Se espera que hable entre las 16:30 y las 17 y anticipe detalles del equipo titular que debutará mañana ante Argelia en Kansas.
El entrenador tiene tiempo hasta este lunes para hacer más cambios en la lista de convocados por las lesiones. Sin embargo, en principio no hay indicios de que Scaloni impulse una nueva modificación en el plantel pese a que aún tiene algunos jugadores “tocados” con lesiones musculares. La semana pasada dispuso el ingreso de Marcos Senesi en reemplazo del desgarrado Leonardo Balerdi.
La previa en Kansas del debut de Argentina y la formación que elegiría Scaloni
Juan José Ciceri, enviado de Infobae a Kansas para cubrir la actividad de la selección de Scaloni, contó cómo empezó a sentirse el calor de los hinchas argentinos en las últimas horas rumbo al debut del equipo, previsto para mañana martes a las 22 (hora argentina).
Ciceri relató además en Infobae en Vivo cuáles son las novedades de los lesionados del plantel: están todos los futbolistas disponibles a excepción de Nicolás Tagliafico. Con ese panorama, el DT analiza innovar y arrancar el partido ante Argelia con un esquema de tres defensores.
(Desde Estados Unidos) Hay veces que un llamado te puede cambiar la vida. Y en este caso, así sucedió. Con la particularidad que fueron cinco insistentes intentos para contactar a uno de los protagonistas de esta increíble historia. Después del susto que tuvieron todos en la selección argentina por la fractura en el dedo anular que sufrió Dibu Martínez en la final de la Europa League con el Aston Villa en la previa al Mundial, justo antes de que la delegación tome el vuelo con destino a Kansas City, una visita al predio de la AFA en Ezeiza marcó la necesidad de trabajar en la recuperación del arquero campeón del mundo.
Estados Unidos es uno de los tres países organizadores de la Copa del Mundo, junto a México y Canadá, pero también es el lugar en el que Lionel Messi vive junto a su familia desde su llegada al Inter Miami, en julio de 2023, tras su salida del PSG francés.