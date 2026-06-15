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Las últimas novedades del Mundial, en vivo: cuáles son las alternativas que analiza Scaloni para armar el equipo del debut frente a Argentina

Lionel Scaloni brindará hoy una conferencia de prensa mientras termina de definir el equipo titular. En esta nota, las últimas novedades de los enviados especiales de Infobae a la Copa del Mundo

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Lionel Scaloni, DT de Argentina, listo para el debut. Hoy brindará una conferencia de prensa
Lionel Scaloni, DT de Argentina, listo para el debut. Hoy brindará una conferencia de prensa

Lunes 15 de junio. Quinto día de competencia en la Copa del Mundo con partidos importantes, como el debut de España ante Cabo Verde, a las 13 (hora de Argentina) y el inicio del camino de la Uruguay de Marcelo Bielsa, frente a Arabia Saudita, en Miami, desde las 19.

Bélgica-Egipto, a las 16, e Irán-Nueva Zelanda, a las 22, completarán la jornada.

En la Argentina hay una expectativa especial por la conferencia de prensa que brindará el DT de su Selección, Lionel Scaloni. Se espera que hable entre las 16:30 y las 17 y anticipe detalles del equipo titular que debutará mañana ante Argelia en Kansas.

El entrenador tiene tiempo hasta este lunes para hacer más cambios en la lista de convocados por las lesiones. Sin embargo, en principio no hay indicios de que Scaloni impulse una nueva modificación en el plantel pese a que aún tiene algunos jugadores “tocados” con lesiones musculares. La semana pasada dispuso el ingreso de Marcos Senesi en reemplazo del desgarrado Leonardo Balerdi.

11:54 hsHoy

La previa en Kansas del debut de Argentina y la formación que elegiría Scaloni

Juan José Ciceri, enviado de Infobae a Kansas para cubrir la actividad de la selección de Scaloni, contó cómo empezó a sentirse el calor de los hinchas argentinos en las últimas horas rumbo al debut del equipo, previsto para mañana martes a las 22 (hora argentina).

Ciceri relató además en Infobae en Vivo cuáles son las novedades de los lesionados del plantel: están todos los futbolistas disponibles a excepción de Nicolás Tagliafico. Con ese panorama, el DT analiza innovar y arrancar el partido ante Argelia con un esquema de tres defensores.

11:49 hsHoy

La increíble historia detrás del artículo 3D que compró la AFA por la lesión que sufrió Dibu Martínez en su dedo: “Ojalá lo ayude a estar mejor”

Francisco Francesch y Leandro Ramírez, ambos de Mar del Plata como el arquero de la selección argentina, crearon una elemento de plástico elástico que el cuerpo médico de la Albiceleste se llevó a EEUU para sumar a la recuperación del talismán del equipo

El artículo que la AFA compró para ayudar a Dibu Martínez tras su lesión

(Desde Estados Unidos) Hay veces que un llamado te puede cambiar la vida. Y en este caso, así sucedió. Con la particularidad que fueron cinco insistentes intentos para contactar a uno de los protagonistas de esta increíble historia. Después del susto que tuvieron todos en la selección argentina por la fractura en el dedo anular que sufrió Dibu Martínez en la final de la Europa League con el Aston Villa en la previa al Mundial, justo antes de que la delegación tome el vuelo con destino a Kansas City, una visita al predio de la AFA en Ezeiza marcó la necesidad de trabajar en la recuperación del arquero campeón del mundo.

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11:49 hsHoy

Cómo es Fort Lauderdale, la “Venecia de América” que Lionel Messi eligió para vivir en los Estados Unidos

El crack argentino se instaló allí desde su llegada a Inter Miami, hace tres años. Los detalles

Fort Lauderdale, conocida como la "Venecia de América"
Fort Lauderdale, conocida como la "Venecia de América"

Estados Unidos es uno de los tres países organizadores de la Copa del Mundo, junto a México y Canadá, pero también es el lugar en el que Lionel Messi vive junto a su familia desde su llegada al Inter Miami, en julio de 2023, tras su salida del PSG francés.

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