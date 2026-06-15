Las últimas novedades del Mundial, en vivo: cuáles son las alternativas que analiza Scaloni para armar el equipo del debut frente a Argentina

Lionel Scaloni, DT de Argentina, listo para el debut. Hoy brindará una conferencia de prensa

Lunes 15 de junio. Quinto día de competencia en la Copa del Mundo con partidos importantes, como el debut de España ante Cabo Verde, a las 13 (hora de Argentina) y el inicio del camino de la Uruguay de Marcelo Bielsa, frente a Arabia Saudita, en Miami, desde las 19.

Bélgica-Egipto, a las 16, e Irán-Nueva Zelanda, a las 22, completarán la jornada.

En la Argentina hay una expectativa especial por la conferencia de prensa que brindará el DT de su Selección, Lionel Scaloni. Se espera que hable entre las 16:30 y las 17 y anticipe detalles del equipo titular que debutará mañana ante Argelia en Kansas.

El entrenador tiene tiempo hasta este lunes para hacer más cambios en la lista de convocados por las lesiones. Sin embargo, en principio no hay indicios de que Scaloni impulse una nueva modificación en el plantel pese a que aún tiene algunos jugadores “tocados” con lesiones musculares. La semana pasada dispuso el ingreso de Marcos Senesi en reemplazo del desgarrado Leonardo Balerdi.