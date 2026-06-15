América Latina

Noboa será recibido en el Pentágono durante su reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos

La cita se produce en medio del fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad

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Daniel Noboa, presidente de Ecuador en una fotografía de archivo.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador en una fotografía de archivo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, será recibido este lunes con honores en el Pentágono antes de sostener una reunión oficial con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en uno de los encuentros de mayor nivel previstos durante la visita que el mandatario ecuatoriano realiza en ese país entre el 11 y el 15 de junio.

La agenda oficial difundida por el Departamento de Defensa estadounidense confirma que Hegseth encabezará una ceremonia de bienvenida para Noboa a las 13:45, hora de Washington, en la entrada principal conocida como River Entrance. El programa contempla un “enhanced honor cordon”, un cordón de honor reforzado utilizado para recibir a autoridades extranjeras de alto rango, seguido de una reunión entre ambas delegaciones.

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La reunión en el Pentágono se desarrollará en un contexto marcado por el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa. Durante los últimos años, Ecuador y Estados Unidos han incrementado sus mecanismos de coordinación para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas vinculadas a la seguridad regional.

FOTO DE ARCHIVO: El Pentágono es visto desde el aire en Washington, Estados Unidos, el 3 de marzo de 2022. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El Pentágono es visto desde el aire en Washington, Estados Unidos, el 3 de marzo de 2022. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

La visita de Noboa se produce además en momentos en que la seguridad ocupa un lugar central en la agenda política ecuatoriana. Desde inicios de 2024, el Gobierno declaró la existencia de un conflicto armado interno y ha impulsado una estrategia orientada a combatir a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera de los centros penitenciarios, muchas de ellas vinculadas a redes internacionales de narcotráfico.

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En ese marco, Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales socios de Ecuador en materia de asistencia técnica, intercambio de información y cooperación operativa. Las autoridades de ambos países han mantenido reuniones periódicas para coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales que utilizan territorio ecuatoriano como punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa.

Aunque la Presidencia ecuatoriana no ha difundido detalles sobre los temas específicos que abordarán Noboa y Hegseth, fuentes diplomáticas señalan que la agenda incluiría asuntos relacionados con cooperación militar, fortalecimiento de capacidades de inteligencia, lucha contra el narcotráfico, seguridad marítima y apoyo a las instituciones encargadas del combate al crimen organizado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

La cita en Washington ocurre además después de varios acercamientos entre ambos gobiernos. En marzo de este año, altos mandos militares estadounidenses visitaron Ecuador para mantener reuniones con autoridades nacionales sobre cooperación estratégica y seguridad hemisférica. En paralelo, el Gobierno ecuatoriano ha buscado ampliar los espacios de colaboración con aliados internacionales para enfrentar el deterioro de la situación de seguridad interna.

Noboa también ha manifestado públicamente su interés en profundizar la cooperación con Estados Unidos para enfrentar a las estructuras criminales que operan en el país. En distintas intervenciones ha señalado que la dimensión transnacional del narcotráfico exige respuestas coordinadas entre gobiernos y organismos de seguridad de la región.

Durante visitas anteriores a Washington, Noboa sostuvo conversaciones con autoridades estadounidenses sobre comercio, inversiones, migración y seguridad, temas que forman parte de la relación bilateral entre ambos países.

Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/José Jácome
Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/José Jácome

La actual gira fue autorizada mediante el Decreto Ejecutivo 418, firmado el 10 de junio, en el que el Gobierno justificó el desplazamiento del jefe de Estado por la necesidad de cumplir actividades oficiales destinadas a fortalecer las relaciones diplomáticas y estratégicas con Estados Unidos.

Hasta el momento no se ha informado sobre la firma de acuerdos específicos derivados de la reunión en el Pentágono. La agenda del Presidente ecuatoriano así como su comitiva acompañante no ha sido revelada, salvo por la reunión de este lunes. Se conoce que Noboa asistió al encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil en el marco de Mundial 2026 en Filadelfia, donde cámaras captaron al mandatario durante la transmisión oficial del partido.

Además de la cita con el secretario de Guerra, la Cancillería indicó que Noboa se reunirá con Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional estadounidense.

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