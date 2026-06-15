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Gustavo Petro pidió revisar los procesos de ingreso para ciudadanos de EE. UU. a Colombia: “Somos soberanos”

El mandatario colombiano instó a la Cancillería a analizar los requisitos migratorios para ciudadanos de Estados Unidos, aludiendo a la dignidad y autonomía del país

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El presidente Petro indicó que Colombia tiene derecho a establecer sus reglas de entrada y destacó la importancia del respeto mutuo en las relaciones bilaterales - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro solicitó a la Cancillería de Colombia revisar los procesos de ingreso para ciudadanos estadounidenses que desean ingresar al país, aludiendo a la soberanía nacional en materia migratoria.

Según la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, los ciudadanos de países a los que no se les exige visa, como Estados Unidos, pueden ingresar al territorio colombiano hasta por noventa días calendario para turismo, negocios u otras actividades de corta estancia.

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La Cancillería de Colombia, mediante la Resolución 5488 de 2022 y la Resolución 3717 de 2023, establece que los titulares de pasaportes de Estados Unidos pueden ingresar sin visa para actividades de corta estancia, siempre que no impliquen recibir pagos o salarios en el país.

Si la residencia en Colombia es permanente, el extranjero debe tramitar la Visa de Residente (tipo R), la cual otorga derecho a vivir de manera indefinida en el país. Para obtener esta visa, se debe acreditar una de las condiciones establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como haber permanecido legalmente en Colombia de forma continua por mínimo cinco años con visa de migrante, tener vínculo matrimonial o hijos colombianos o haber realizado inversiones significativas en el país.

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- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, expresó inquietud por la percepción externa sobre el país y defendió la autonomía de sus decisiones internas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El mandatario colombiano, a través de su cuenta en X, expresó su inquietud por la percepción externa sobre el país y defendió la autonomía de sus decisiones internas.

En su mensaje, el presidente Petro indicó: “Desde Miami solo sale la idea de convertirnos en un prostíbulo pervertido porque nos consideran pueblo inferior y obediente. Pamplinas. Deben hablar de tú a tú y aceptar nuestras reglas en nuestro país, como nosotros debemos respetar las de ellos cuando vamos a EE.UU. (sic)”.

El jefe de Estado insistió en la necesidad de igualdad en el trato entre ambas naciones y en el respeto mutuo de las normas migratorias, por eso indicó que la “Cancillería debe examinar los procedimientos para las visas de los estadounidenses para entrar a Colombia (sic)”.

Petro enfatizó: “Ni EE.UU. es Colombia, ni Colombia es EE.UU. Aquí somos soberanos con la bandera tricolor de la patria como símbolo de dignidad (sic)”. Además, remarcó: “El que no sea digno venderá a sus hijas. Pero Colombia es patria de mujeres y hombres dignos y solo tenemos la bandera de la libertad, tricolor a la que juramos defender y defender a su pueblo (sic)”.

En su intervención, Gustavo Petro afirmó que no puede existir libertad sin dignidad y sostuvo que esta debe estar acompañada por la lealtad.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que no puede existir libertad sin dignidad y sostuvo que esta debe estar acompañada por la lealtad - crédito @petrogustavo/X

“La lealtad nuestra debe ser con nuestra familia, con el amor, con la libertad siempre. No hay libertad sin dignidad (sic)”, aseveró el presidente Petro.

La solicitud del presidente Gustavo Petro se da en respuesta a una serie de publicaciones que ha hecho en su cuenta oficial de X.

En sus mensajes, el mandatario colombiano defendió la línea económica de su gobierno y afirmó la autonomía de Colombia frente a modelos foráneos.

El jefe de Estado afirmó que las decisiones de su administración han fortalecido la economía interna, con un énfasis en la mayor circulación de recursos entre las familias. Destacó que el aumento del salario mínimo impulsó el consumo y facilitó la creación de nuevas empresas, factores que, según su análisis, explican parte de los resultados económicos recientes.

El mandatario complementó su mensaje con una reflexión sobre la necesidad de que Colombia mantenga una ruta independiente en lo económico y social. “Colombia debe tener dignidad de escoger su propio camino que puede ayudar a guiar a la humanidad (sic)”, expresó, advirtiendo sobre los riesgos de adoptar recetas externas.

Gustavo Petro afirmó que las decisiones de su administración han fortalecido la economía interna, con un énfasis en la mayor circulación de recursos entre las familias - crédito Colprensa
Gustavo Petro afirmó que las decisiones de su administración han fortalecido la economía interna, con un énfasis en la mayor circulación de recursos entre las familias - crédito Colprensa

En su intervención, Petro también criticó la influencia de agentes externos en el debate público colombiano. Señaló que existen campañas de desinformación, financiadas desde fuera del país, que afectan la capacidad de análisis de la población frente a los desafíos nacionales. “No es posible que tanta ignorancia producida con dinero desde Miami no nos permita razonar sobre la vida y nuestros hijos (sic)”, escribió.

El tono del mensaje se endureció al referirse a la explotación sexual de menores. Allí, el presidente señaló la necesidad de adoptar medidas más estrictas frente a quienes ingresan al país para cometer delitos de este tipo, y rechazó cualquier tolerancia social hacia esas conductas.

“No más, igual que nos ponen visas, hay que poner visas de sanidad, para evitar que pedófilos que en EEUU abundan vengan con dólares a dañar la cabeza de padres y madres que sabemos entregan a sus niñas y niños para el placer sexual (sic)”, aseveró el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

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