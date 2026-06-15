Se conoció la última foto de Gaspi con una fan antes del fatal accidente que terminó con su vida en Brasil

Una usuaria compartió su encuentro con el youtuber y, sin saberlo, documentó sus últimos momentos antes del accidente que impactó al mundo digital (Captura de video)

La mañana del domingo en Río de Janeiro se tornó trágica por un accidente aéreo que rápidamente sacudió a la comunidad argentina y a todo el ecosistema global del streaming. Dos helicópteros colisionaron en el barrio de Recreio dos Bandeirantes y, en cuestión de minutos, la noticia cruzó fronteras: seis personas murieron, entre ellas Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, uno de los youtubers argentinos más queridos por el público joven. Y, horas antes de que la noticia se conociera, una seguidora compartió una imagen que, con el correr de las horas, cobró un valor inesperado.

“Vine a Brasil y me encontré con Gaspi”, escribió Emet Suki en redes, acompañando sus palabras con dos fotos junto al creador de contenido. La publicación, que inicialmente transmitía felicidad y entusiasmo, se convirtió en una de las últimas postales de Gaspi antes del accidente.

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Los comentarios no tardaron en reflejar el estupor colectivo: “Guardá esas con cariño”; “Amiga, qué triste”; “Fuiste una de las últimas personas que lo viste”; “Esto es un tesoro”; “Tuviste el honor de conocerlo”; “Qué jodida que es la vida”. Así, el hilo se transformó en un espacio de homenaje espontáneo, donde los usuarios intentaron dar consuelo y agradecer la generosidad del influencer en sus últimos momentos públicos.

Gaspi sonríe junto a una mujer en una animada calle de Brasil, en la que se conoce como su última foto antes de su accidente fatal. (X)

La muerte de Gaspi generó un efecto dominó en las redes sociales. Su figura, ampliamente reconocida por su humor y creatividad, había logrado construir una comunidad fiel que lo acompañó desde sus primeros pasos en YouTube. Sus videos y ocurrencias no solo eran virales, sino que también funcionaban como punto de encuentro para miles de jóvenes que hoy lamentan su partida. Los mensajes de despedida, homenajes y recuerdos se multiplicaron a lo largo del día, demostrando la huella indeleble que dejó en el mundo digital.

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Mientras tanto, las autoridades brasileñas confirmaron a Infobae la identidad de los fallecidos. Junto a Gaspi, murieron el productor de videoclips Lucas Vignale y el cantante norteamericano Oliver Tree. El accidente se produjo a las 8:59 de la mañana, hora local, cuando los dos helicópteros impactaron en una zona al oeste de la ciudad. Según los reportes del Cuerpo de Bomberos, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y encontraron cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, al ampliar el radio de búsqueda, localizaron el sexto cuerpo en el segundo helicóptero, que había caído a unos cien metros del sitio del impacto inicial.

El joven de 23 años, querido en la comunidad de creadores de contenido, fue una de las víctimas fatales en el choque de helicópteros (Captura de video)

El siniestro no solo dejó víctimas fatales, sino que también provocó una destrucción material considerable. Una de las aeronaves cayó en picada dentro del estacionamiento de un complejo comercial, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud. El fuego avanzó hasta una estación de carga de vehículos eléctricos y desató una reacción en cadena que destruyó alrededor de veinte automóviles eléctricos, sumando imágenes de devastación a una jornada marcada por la tristeza.

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La conmoción generada por el fallecimiento de Gaspi no tardó en traducirse en homenajes digitales y muestras de afecto de la comunidad. Las últimas imágenes compartidas por la fanática argentina se convirtieron en símbolo de un momento irrepetible, marcando la despedida de un creador que supo ganarse el cariño de miles de seguidores. La historia de ese encuentro casual y la viralización de las fotos resumen, en parte, el impacto que tuvo la noticia: un shock colectivo y un recordatorio de lo imprevisible que puede ser la vida.

La jornada terminó teñida de luto y reflexión, mientras la comunidad online compartía recuerdos y mensajes en homenaje a Gaspi, el joven que desde el streaming y YouTube logró dejar una huella imborrable en el corazón de una generación.

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