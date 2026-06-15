El curioso reclamo de Uruguay a la FIFA por una “leyenda” antes del debut en el Mundial frente a Arabia Saudita

Fernando Muslera disputó 5 Mundiales con Uruguay (EFE)

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) solicitó a la FIFA que Fernando Muslera sea reconocido como leyenda tras disputar cinco Copas del Mundo, una distinción que solo han alcanzado un grupo selecto de futbolistas en la historia del torneo más importante del fútbol. La petición fue detallada por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien fundamentó la solicitud en el cumplimiento del requisito que el propio organismo internacional establece para conferir el estatus de leyenda: haber participado en cinco ediciones de la Copa Mundial.

En declaraciones recogidas por ESPN, Alonso expuso la relevancia de este pedido El dirigente recordó la historia de los jugadores que han alcanzado este hito, al afirmar: “Es lógico que Fernando es leyenda. Cuando vos llegás al quinto Mundial… Cuando yo era chico, el único que había podido jugar cinco había sido Antonio Carbajal. Y ahora Messi, Cristiano Ronaldo y Ochoa llegan al sexto”, expresó el máximo responsable de la AUF.

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Según detalló el presidente, la FIFA permite a quienes alcanzan la marca de cinco participaciones portar un parche especial en la camiseta, distintivo que los identifica como leyendas de la Copa Mundial. En ese sentido, Alonso enfatizó que el caso de Muslera reúne todos los requisitos para recibir esta consideración. “Muslera es uno de los jugadores que la historia de los Mundiales tocó con la varita mágica al estar en cinco competiciones, por lo tanto ni que hablar que es una leyenda, y merece la consideración como tal”, subrayó el dirigente.

Uruguay se prepara para el debut frente a Arabia Saudita (Reuters)

Fernando Muslera se convirtió en el primer y único futbolista uruguayo que ha formado parte de cinco Mundiales, tras integrar la nómina de la Celeste en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición conjunta de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sin embargo, en el primero no disputó ningún minuto de juego.

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Otros destacados jugadores uruguayos, como Pedro Virgilio Rocha, Diego Godín, Martín Cáceres, Edinson Cavani y Luis Suárez, suman cuatro participaciones en Copas del Mundo, pero no han alcanzado la cifra del arquero.

A nivel internacional, el selecto grupo de futbolistas que han participado en seis ediciones del torneo incluye a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. Mientras tanto, la lista de jugadores con cinco Mundiales disputados la integran, además de Muslera, figuras como Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez, Lothar Matthaus, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Luka Modrić y Yuto Nagatomo.

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En paralelo a este reconocimiento, la selección uruguaya ya conoce el camino que deberá transitar en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. El sorteo oficial ubicó a la Celeste en el Grupo H, junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. El debut de Uruguay está programado para este lunes 15 de junio de 2026 ante el seleccionado saudita, en el Miami Stadium.

La segunda presentación de Uruguay será el domingo 21 de junio, nuevamente en el Miami Stadium, frente a Cabo Verde, un rival que se presenta por primera vez en la historia de los Mundiales y busca consolidarse en la escena internacional. El último partido de la fase de grupos llevará a la selección al Estadio Guadalajara, en México, donde enfrentará a España el viernes 26 de junio, en un duelo que aparece como decisivo para definir el liderazgo del grupo y el futuro inmediato de la Celeste en el torneo.

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