Sin embargo, la novia de Nico Cabré reconoció que no la pasó bien en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli: "Me di cuenta que no me sé desenvolver ni me gusta, no me sentí cómoda en el rol de jurado en ese formato, la devolución es como que no tenía sentido (…). Es un programa de televisión y es adaptarse a lo que va sucediendo. Yo hacía o daba hasta donde podía. No me salía ir y poner un cero porque sí, para generar algo".