"Tengo un nudo en la garganta. Me dijeron varias veces que no diga nada. Destruiría a mi familia y destaparía algo nuevo que no sé cuándo terminaría. Fue algo shockeante y confuso, me dejó boquiabierto. No sabía qué hacer ni decir en ese momento, como que me quedé en blanco. Tengo audios", contó Chyno.