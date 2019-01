"Me llevó mucho tiempo tomar esa decisión (la de abandonar), mucha angustia, y me han dicho mis representantes en ese momento que en Telefe no me iban a llamar nunca más. Yo fui muy clara con el equipo cuando me fui, pero no fui clara con la prensa porque no sabía cómo ponerlo en palabras y aún estaba procesándolo. Pero todos saben bien que me fui porque no aguantaba más, porque hasta ahí llegó mi dignidad de soportar esos actos de exceso".