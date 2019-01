"Dije la verdad. No me arrepiento. Solo dejo que el tiempo se encargue de todo y además porque me di cuenta que cuando alguien te ama o dice que te ama eso no lo hace. Pero bueno, quedará en su conciencia el comportamiento que decidió tener conmigo. Siempre hay que demostrar que no siempre va a ser bueno, pase lo que pase, no hay que quedar que te invada el enojo o el rencor. Desear lo mejor siempre", agregó.