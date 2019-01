Pese a su esfuerzo, Milagros no pudo completar el desafío. Pero se mostró desbordante de alegría al ver a su dueña, quien la alzó en brazos mientras no paraba de mover la cola por la felicidad. Y aunque no se llevó ningún premio material, se ganó el corazón de todos los televidentes. Y su conmovedora historia se hizo viral.