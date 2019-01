"Es difícil analizarlo a Diego, no me sorprende nada", dijo De la V en el ciclo Los ángeles de la mañana. "Cuando me dieron el DNI fue una de las primeras personas que me llamó. La relación fue siempre cordial, siempre hubo buena onda. Nunca entendí esta agresión desmedida por algo tan naif", agregó.