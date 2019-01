"El maestro había planificado todo porque era un día patrio y me había mandado a buscar algo al armario, una escarapela, no sé. Cuando voy a buscarlo, él entra al aula, supuestamente con el objetivo de asistirme por si no encontraba ese elemento… Ahí es cuando me empieza a hablar, me sube a un escritorio y me baja la ropa", comenzó con su relato Ventura en Debo Decir.