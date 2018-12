"Gente que se ha quedado en el camino, gente que ha resignado horas de su familia, horas de su vida para dedicárselas a Radio Rivadavia, la emisora del gallito y de la lechuza, la emisora que tuvo a glorias de la radiofonía argentina. Por acá pasaron, por estos micrófonos, gloriosos profesionales, que están muy lejos de esta casa que prácticamente ha sido arrasada por un tsunami de delincuentes. Por eso me voy llorando, me voy con un puñal clavado en el medio del pecho, me voy con la garganta hecha un nudo, porque ya no puedo expresar la indignación que me embarga", continuó.