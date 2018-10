"Hola, Fer, te llamé recién pero estaba apagado el teléfono. Nada, me… me causó gracia porque estoy caminando por el country, salí a caminar, y paso y había dos mucamas lavando la entrada de la casa y una dice: 'Ay, mi amor, ¿te puedo dar un beso?'. Viene corriendo y me da un beso y me dice 'no sabés lo identificada que me siento con la gordita que tenés en el sketch. Ay, yo soy esa, yo soy esa', me dijo. 'Yo te perseguiría por todos lados. Ay, no sabés cómo me identifico con esa gordita, mandale un beso'. Te quería contar porque me parece muy gracioso", se le escucha al actor.