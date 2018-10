En la ultima ocasión que tuvieron contacto, a Fernanda le ofrecieron un papel para reemplazar a Georgina Barbarossa en Entretelones, por una propuesta de Fabián. "Eran las 4 de la tarde. Pensé que era una oportunidad. En dos horas era difícil aprenderse la letra pero tengo oficio y me sentí capacitada para hacerlo. Fabián había dicho que yo era la única que podía hacerlo. El problema, para él, es que lo hice bien. No fue una oportunidad, fue la cabeza en la guillotina: tal vez suponía que me iba a olvidar la letra. Si no me acordaba la letra, no trabajaba nunca más".