"Bienvenidos a la pista, la verdad que son un trío muy profesional. No hubo fisuras, me encantó la coreografía. Me hubiera encantado ponerles un puntaje perfecto, pero como dijo Marcelo que esto no es solamente un concurso de baile por culpa de Lourdes pongo este puntaje y va a depender de ella que se lo siga poniendo o no en el futuro. Así que ojalá no hunda a su equipo y al sueño que representa y se cuide mucho más en las palabras que usa", disparó la jurado.