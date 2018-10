El duro ataque de Lourdes Sánchez a Laurita Fernández en el "Bailando": "Le metiste los cuernos a Hoppe"

La integrante del BAR disparó nuevamente contra la jurado del certamen. "Yo me engancho con todo lo que tiene que ver con el baile, con una coreo, no con descalificar a una persona", se defendió la ex de Fede Bal