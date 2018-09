La escena perece pergeñada por un guionista. Eliana habla lento y espaciado, dejando que cada palabra tome protagonismo. Con la melosa canción "Love me like you do" (de Ellie Goulding) sonando de fondo, empieza a leer el texto que escribió para definir su presente, tras la polémica desatada con sus audios al novio de Florencia Peña.