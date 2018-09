"A mí, el gran barón me decía que la amante era ella, no yo, y que no la podía dejar por el bebé. Soy una mujer, salteña, de General Güemes, romántica y con don de gente que creí ciegamente en lo que mi hombre hombre me dijo durante cinco años", detalló sobre el tipo de relación que -según indicó- mantenía con Ramiro Ponce de León.