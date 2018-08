"El llantito no va más", comenzó diciendo Defederico luego de ver una nota de Fernández en la que la panelista de Involucrados contaba detalles de la pelea. "Hace dos o tres meses viene hablando de mí. Se queja que no tengo trabajo, pero ella me pone expone todo el tiempo. Si tiene que reclamar algo, que lo reclame en la Justicia. Me molesta que hable de mí y mienta", agregó.