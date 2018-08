Débora Plager, que estaba al frente de Involucrados en reemplazo de Pía Shaw y Mariano Iúdica, indagó sobre la posibilidad de que Matías Defederico pudiera ir buscar a sus hijas al jardín. "Le he planteado un montón de veces que pase a buscar a las nenas, que se corra de los dos días del régimen de visitas. Él me dice que sí, que cuando yo lo necesite él no tiene problemas, pero no me pasó que me diga que está más libre… Yo no sé qué hace de su vida, porque no hablo, sé que no trabaja pero tal vez hace cosas para generar un laburo, pero sé que tiene más disponibilidad que yo. Tal vez algunos días necesitaría una mano extra", reclamó la modelo.