El silencio se apoderó de la mesa. Su relato se hizo aún más íntimo: "Después de lo que pasó me desperté con mucha angustia: había soñado que Marcelo se moría y se levantaba, y después yo no podía ir a su velorio… Y no pude ir al velorio, de verdad. No se explica… Me arrepentí de no haber ido. Creo que tiene mucho que ver con el sueño que tuve, que él se levantaba y no me dio…"