Colombia

Caso Yulixa Toloza: Abogado pide incluir a dos amigas en el proceso de investigación de su muerte, por omisión de socorro

El representante de la familia señaló a Yuri Mora y Estefanía López como posibles responsables por no brindar ayuda cuando se presentó una crisis tras la intervención en el sur de Bogotá

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Las autoridades investigan la desaparición de Yulitza Toloza tras un procedimiento estético en un centro que operaba sin permisos en el sur de Bogotá - crédito Beauty Láser/Instagram y Yulixa Toloza/Facebook
La investigación por la muerte de Yulixa Toloza se enfoca en Yuri Mora y Estefanía López, las mujeres que la acompañaron el día del procedimiento estético- crédito Beauty Láser/Instagram y Yulixa Toloza/Facebook

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza en Apulo el martes 19 de mayo de 2026, seis días después de su desaparición tras someterse a una lipólisis láser en un centro estético del sur de Bogotá, reactivó una línea de investigación sobre una posible omisión de socorro atribuida a las dos mujeres que la acompañaron.

Según el abogado Miguel Ángel Ruíz, las dos amigas que estuvieron junto a la mujer el día del procedimiento ahora podrían ser investigadas por omisión de socorro.

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“La omisión se da cuando yo tengo cómo ayudarte, cómo colaborarte. Si tú tienes una emergencia, necesitas que te socorran y que yo no haga nada. Estas personas no lo hicieron”, señaló el abogado en diálogo con el programa Más allá del silencio.

Las autoridades han iniciado una investigación formal sobre la conducta de Yuri Mora y Estefanía López, que estaban con Toloza durante el procedimiento médico.

Yulixa Toloza, con una mochila lila, mira a un lado frente al edificio de Medicina Legal; se ve una ambulancia, personal y un cuerpo en una camilla
El abogado Miguel Ángel Ruíz sostuvo que las acompañantes de Yulixa Toloza habrían podido asistirla durante una emergencia y no lo hicieron - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El jurista Ruíz detalló que el proceso penal por omisión de socorro, que permanecía inactivo, fue reactivado por solicitud de la familia: “Ese delito que estaba durmiendo el sueño de los justos, nosotros solicitamos reactivarlo, ya se realizó el impulso procesal sobre ese delito”.

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El cuerpo de Yulixa fue hallado el 19 de mayo, casi una semana después de su desaparición. La mujer, de 52 años, había ingresado al centro estético en el sur de la capital para una intervención que, según la familia, no contaba con las garantías sanitarias adecuadas.

El procedimiento y las posteriores acciones de su círculo cercano ahora son materia de investigación judicial. La familia de la víctima considera que las amigas no actuaron como correspondía ante la gravedad del estado de salud de Yulixa.

Carlos Antonio Ramírez, sobrino de la fallecida, cuestionó las decisiones de las acompañantes: “Yo diría que sí omitieron el socorro de mi tía porque, si estaban dentro del establecimiento cuando mi tía estaba mala, ¿por qué no se tomaron el tiempo [de llamar a una ambulancia] en vez de hacer un video?”.

- créditos red social Instagram | Visiip
La desaparición de Yulixa Toloza y el posterior hallazgo del cuerpo en una zona boscosa de Cundinamarca profundizaron los cuestionamientos de la familia.- créditos red social Instagram | Visiip

Yulixa Toloza habría salido con vida del centro de estética clandestino en el sur de Bogotá

La reconstrucción de los hechos indica que, después de la lipólisis láser, Toloza mostró signos críticos. Según Michel Delgado, hermana de la propietaria, “con el oxímetro la revisaron y vieron que todavía tenía signos vitales”. Esta revisión inicial no llevó a una respuesta inmediata que pudiera haber cambiado el destino de la paciente.

En medio de la investigación, la ausencia de las amigas de la víctima durante la emergencia fue señalada por la hermana de la dueña en el podcast Más Allá del Silencio: “Las amigas no estuvieron, se fueron y la dejaron sola. Algo que no podían hacer, porque si su amiga está ahí acompañándola y la vio en ese estado, no entiendo por qué no llamaron a una ambulancia”.

El episodio tomó un giro dramático cuando, de acuerdo con Delgado, “el anestesiólogo se asustó y sacó un arma”, lo que generó pánico entre los presentes y neutralizó cualquier iniciativa.

Las declaraciones señalan que, pese a que la propietaria del lugar intentó llevar a la paciente a un hospital, el anestesiólogo lo impidió con el argumento de que “no había chance de salvarla”. Esta decisión, tomada bajo presión, marcó el rumbo de sus siguientes acciones.

Los presuentos dueños del centro estético donde se realizó el procedimiento que habría provocado la muerte de Yulixa Toloza fueron arrestados en Venezuela - crédito SIP
El hallazgo del cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza en Apulo reactivó una línea de investigación por posible omisión de socorro tras una lipólisis láser en Bogotá. - crédito SIP

La familia de la administradora sostiene que el ambiente de intimidación impuesto por el anestesiólogo condicionó las decisiones de todos los involucrados. Michel Delgado narró: “Del susto de ver que los estaban amenazando, desviaron el camino y siguieron lo que les pedía el anestesiólogo”.

La paciente fue trasladada fuera de Bogotá en un carro gris, acompañado por Delgado, el anestesiólogo, un médico cirujano y la pareja de la dueña, Edinson José Torres Sarmiento, que conducía el vehículo.

Los testimonios indican que Toloza tenía signos vitales al salir del local, pero habría fallecido durante el trayecto, lo que ahora es objeto de investigación judicial.

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