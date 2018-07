A principio de año, Araceli había realizado duras declaraciones contra el productor, incluso admitió que no volvería a trabajar con él. "Me encantaría decir que tengo una gran relación con Adrián, pero no la tengo. Eso a mí me entristece, pero es mi historia, como es la del ochenta por ciento de las mujeres que cuando se separan no tienen una relación con sus ex maridos", dijo la actriz.