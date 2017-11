Araceli volvió a la carga después de que Adrián Suar le diera una entrevista exclusiva a Teleshow. "Nunca hubiésemos salido a hablar si no nos hubieran atacado. Ella atacó a mi marido gratuitamente y ahí se genera el lío. Se le fue la mano, pobrecita… Y le contesté a ella porque correspondía, no a Adrián. No estaban ni esta persona (Siciliani) ni Adrián en mi mente ni eran parte de mis temas. Pero que toquen a mi marido me molestó porque es un ser humano hermoso. Me sorprende que una persona que no lo conoce hable de su vida laboral cuando no sabe qué hace. Salí a responder porque durante diez años por el cuidado de mis hijos, de la privacidad y de Suar, no dije nada", aseguró la actriz.