México

‘Señora Señora’: Denisse de Kalafe remató su canción del Día de Las Madres y hoy lucha por recuperarla

La cantante brasileña pide formalmente que le restituyan el control de la canción, alegando que la vendió sin asesoría legal y con desconocimiento sobre el valor real del tema, que hoy es un himno en México

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Mujer sonriente con cabello rizado sostiene un ramo de rosas rojas y rosadas. Fondo rosa con texto "Denise de Kalaffe Señora, Señora" y "Feliz Día de las Madres".
La cantante Denise de Kalaffe sonríe mientras sostiene un ramo de rosas rojas y rosadas, en una imagen conmemorativa de su tema 'Señora, Señora' para el Día de las Madres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora brasileña Denisse de Kalafe vendió los derechos de ‘Señora, señora’, uno de los temas más interpretados y reproducidos en el Día de las Madres en México, por 2 mil 250 pesos hace casi cinco décadas y hoy busca recuperarlos en los tribunales.

Aunque la canción se ha consolidado como un símbolo del homenaje a las madres cada 10 de mayo, De Kalafe no recibe regalías por la pieza. En diálogo con medios de comunicación, la compositora atribuye la pérdida de control sobre su obra a la falta de información legal y al contexto de la industria musical de aquellos años.

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Denisse de Kalafe busca recuperar los derechos de ‘Señora, señora’ tras décadas sin recibir regalías

Actualmente, Denisse de Kalafe enfrenta un proceso legal con el objetivo de obtener de regreso los derechos de la canción ‘Señora, señora’. La cantante afirma que su motivación no es económica, sino que pretende que la melodía sea legada como un patrimonio para las mexicanas. Plantea donar las regalías a fundaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer de mama si logra concretar la restitución.

(Foto: Instagram)
Denisse de Kalafe inicia un proceso legal para recuperar los derechos de la canción ‘Señora, señora’, himno del Día de las Madres en México (Foto: Instagram)

En palabras suyas: “No es para un beneficio mío personal, es un beneficio que yo tengo que dejar esa canción de herencia a todas las mujeres de México. Entonces, vamos a ver”.

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La editora que actualmente posee la propiedad de la canción es la contraparte en el proceso. De Kalafe insiste: “Apenas que quiero que la editora ahora regrese los derechos de ‘Señora, Señora’, porque voy a donarlos a todas las fundaciones de lucha contra el cáncer de mama. Entonces sí necesito pedir a la editora que sí nos devuelva”.

Desconocimiento y contratos desventajosos marcaron su historia

La propia Denisse de Kalafe expone que, en la década de los años setenta, muchos compositores firmaban contratos editoriales por periodos extendidos y sin asesoría legal. Confirma en su testimonio: “Yo la firmé con una editora hace 50 años atrás, por la renta de mi casa, 2.250 pesos”.

Denisse de Kalafe dio a conocer su más famoso tema en los años 80 (Captura YouTube)
Denisse de Kalafe dio a conocer su más famoso tema en los años 80 (Captura YouTube)

Entonces, la cantante iniciaba su carrera y necesitó cubrir gastos básicos. Reconoce que esa decisión fue resultado de la desinformación que enfrentaban los músicos de aquellos años sobre los derechos de autor. Según su relato, muchos de sus colegas atravesaron circunstancias similares, perdiendo el control creativo y financiero de sus obras por décadas.

De Kalafe destaca la vigencia de la problemática y advierte a quienes hoy inician en la música:

“Antiguamente se editaba las canciones por 50 años. Porque los compositores no teníamos idea de los derechos, por eso aviso a todos… Primero registren, porque luego aparecen temas que la gente dice que es de ‘fulano’ y debe ser de una persona desconocida”.

Especial
La cantante brasileña actualmente vive en la Isla de Holbox.

Un himno adoptado en cada Día de las Madres, sin beneficios para su autora

A pesar de ser pieza fundamental en las celebraciones del 10 de mayo y de sonar habitualmente en festivales escolares dedicados a las madres en México, el éxito de ‘Señora, señora’ no se traduce en ingresos para Denisse de Kalafe. La compositora dirige actualmente su propia casa disquera y controla sus producciones recientes, pero esa canción central de su repertorio permanece fuera de su control debido a la cesión original de derechos.

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