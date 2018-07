Un gran capítulo de 100 días para enamorarse se pudo ver este jueves en la pantalla de Telefe. En la ficción de Underground, la diversidad sexual no tiene límites y la profesora de gimnasia interpretada por Julieta Zylberberg le partió la boca de un beso a la doctora Laura Contempomi (Carla Peterson), que la descolocó e intentó explicarle después de lo sucedido que no le gustan las mujeres y que lo ocurrido no debe opacar la relación entre ambas.