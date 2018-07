Los bebés de "Rugrats" regresan al cine y la televisión

Con nueve temporadas y 172 episodios que se emitieron entre 1991 y 2004, la serie original de "Rugrats" fue un gran éxito y dio pie a tres cintas: "The Rugrats Movie" (1998), "Rugrats in Paris: The Movie" (2000) y "Rugrats Go Wild" (2003)