Y Naza respondió la pregunta desde lo más profundo de sus entrañas: "Me encantaría encontrarme con mi hermana, con Jazmín, me quedó mucho que decirle. Pero en realidad me gustaría cederle mi lugar a Thiago, y que esa tarde la pase con Fabián porque lo extraña muchísimo. ¡No sabés cómo lo extraña!".