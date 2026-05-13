Habló la mujer que se hizo viral por mandar besos a la cámara de seguridad de en un bus de Sitp en Bogotá: aseguró que había sido agredida

El video muestra a la supuesta agresora enviando besos a la cámara tras ser acusada de golpear a otra pasajera momentos antes de la grabación - crédito @D_C_Bogota/X

Las imágenes de una discusión ocurrida en un bus del Sitp en Bogotá sacudieron las redes sociales la semana pasada, luego de que un video mostrara a dos mujeres envueltas en un altercado.

El fragmento donde una de ellas lanza besos a la cámara mientras permanece sentada desató múltiples reacciones y una oleada de comentarios, marcando el inicio de una controversia que rápidamente se transformó en un fenómeno viral.

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El incidente, captado en la ruta K303, cobró notoriedad al exhibir a una pasajera acusada de agredir a otra usuaria, quien terminó llorando y, según la narración original, con una lesión en el rostro.

La voz del hombre que grabó la escena se escucha en el video dando su versión de los hechos: “La que está sentada en la silla de azul un besito para ti, mi amor. Le pegó a la muchachita de atrás. Es una atrevida, es una porquería de persona, pero bueno, ahí está ella dando besitos. Besitos para ti. Por agresiones personales, que se lleve una demanda”, relató con notoria indignación.

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La versión de la protagonista del video

El hecho se presentó cuando la presunta agresora decidió sentarse en una silla azul - crédito TransMilenio

La mujer identificada como Mérida, nombre ficticio por motivos de seguridad, decidió ofrecer su versión a través de una entrevista en Alerta Bogotá 104.4 FM. “Muy buenos días a todos y a todas”, saludó al iniciar su relato, en el que detalló cómo se desarrollaron los hechos desde su perspectiva.

Según Mérida, todo comenzó cuando ella y su pareja regresaban de un entrenamiento y subieron al bus en hora pico. “Noté una silla que estaba desocupada, una silla azul, y pues yo estaba entrenando, entonces me sentía cansada y nadie la estaba utilizando”, explicó. Afirmó que la pareja de la joven Sara no estaba sentada, sino apoyada en la baranda junto al asiento.

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La versión de Mérida difiere de la difundida en redes sociales: “Yo les pedí por favor me daban permiso como muy amablemente, pero ellos no me dieron permiso. En ese momento yo pasé, me senté y la joven Sara empezó a acosarme con el codo, a hostigarme y a incomodarme”.

En respuesta a la incomodidad, Mérida describió que la joven y su pareja adoptaron una actitud burlona y hostil. “Me dijeron cosas como: ‘Madure, vieja loca, tan grande y se comporta como una niña’. (…) Y amenazándome porque yo le había tocado el brazo, diciéndole que no me tocara la cabeza o que no me acosara con su codo”, relató.

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Este tipo de situaciones suelen ocurrir en horario pico - crédito @TransMilenio / X

La tensión escaló cuando, en un intento por apartarse, Mérida golpeó accidentalmente a Sara. “Alcé mi brazo de manera brusca, con la mala suerte de que le di en la cara, así como alejándola. Y en ese momento, pues a ella se le vino la sangre”, reconoció en la entrevista.

Intervención policial y conciliación

Minutos después de la confrontación, unidades de la Policía y una ambulancia arribaron al lugar. El personal médico valoró a la joven afectada y la dio de alta en el mismo sitio. Mérida relató que los agentes le informaron sobre la posibilidad de ser detenida por agresión, a lo que respondió con calma: “Muy calmada les dije: sí, no hay problema, yo qué puedo llevar, pero igualmente, pues ya viene mi abogado”.

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Finalmente, las partes involucradas alcanzaron un acuerdo: ninguna presentaría denuncia formal. La mujer recordó el desenlace: “Los policías nos dijeron: ‘Espérense diez minutos a que ellos se vayan y ya ustedes se pueden ir’”.

Mérida también afirmó que, durante el altercado, la pareja de la joven la agredió físicamente: “El novio de Sara me pegó a mí un puño en el seno derecho”. Por este motivo, ella consideró iniciar acciones legales, pero el acuerdo alcanzado con los otros implicados puso fin a la confrontación legal en ese momento.

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Impacto de la viralización y denuncias posteriores

La mujer denunció que el video solo muestra una parte de los hechos - crédito @D_C_Bogota/X

La viralidad del video tuvo consecuencias negativas para Mérida, que denunció haber sido víctima de amenazas y acoso digital. “He recibido amenazas de perfiles falsos. En los comentarios se ve todo el odio como hacia mi persona. Las personas también me han buscado por mis familiares, por mis conocidos, incluso en perfil de LinkedIn”, contó en la emisora.

Agregó que han difundido su información personal y que incluso se han ofrecido recompensas de hasta 5 millones de pesos por datos que permitan ubicarla: “He tenido miedo de salir, ansiedad de salir, porque pues uno no sabe con tantas personas inescrupulosas por ahí que le hagan algo a uno, únicamente incitados por el odio y por la violencia”, manifestó Mérida.

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En respuesta a la difusión del video, Mérida interpuso una denuncia penal contra el hombre que grabó la escena, acusándolo de calumnia, difamación y ciberacoso. “Ese personaje grabó el momento en el que Sara se ve que está llorando y yo empecé a mandar besos. Empecé a seguirle la cuerda a este personaje porque empezó a narrar cosas que, pues no vio ni siquiera, no estaba presente. Se bajó con el video en sus manos diciendo: ‘Me voy a volver viral’, asegurando de que se iba a volver viral”, relató.