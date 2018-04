"Yo se lo había dicho a Dalma. 'Si no me toca partido, voy. Si me toca partido, no porque tengo 30 familias a quienes yo tengo que trabajar para darle de comer'. Porque no se crean que en Dubai son todos multimillonarios. Hay pibes que hasta le faltan botines y hacemos todo el esfuerzo para ponerlos bien", continuó y agregó con respecto al diálogo que mantuvo con su hija.