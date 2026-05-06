Pasta con crema de calabacín: la receta fácil paso a paso para una salsa saludable pero increíblemente cremosa

Pasta con salsa de calabacín (Magnific)

Rapidez, sencillez y versatilidad. Son tres características básicas que convierten a las recetas de pasta en aliadas imprescindibles para la cocina del día a día. Este ingrediente de origen italiano puede acompañarse de miles de formas, con salsas de tomate, quesos, boloñesas, salsa carbonara... Hoy, proponemos una alternativa tan ligera como deliciosa: una salsa casera de calabacín y cebolla que acompañará a nuestra pasta para un plato saludable y muy rico.

El sabor ligeramente dulce del calabacín, combinado con la cremosidad del queso o la leche evaporada y la textura de la pasta al dente, resulta en un plato suave perfecto para recibir el buen tiempo desde la cocina. Es ahora, en primavera, cuando el calabacín regresa a nuestros mercados en su mejor versión, una verdura de temporada que destaca por su bajísimo contenido calórico y su aporte en vitamina C.

PUBLICIDAD

Esta sabrosa pasta puede disfrutarse por sí sola, como plato único o primer plato, o bien funcionar como acompañamiento para una comida completa, añadiendo alguna pieza de proteína animal o vegetal. Quedará estupendamente con pollo a la plancha, alguna pieza de pescado o incluso bocados vegetales salteados en la sartén.

El calabacín es una de las verduras más versátiles y nutritivas de la temporada de verano. Estas son algunas recetas fáciles y rápidas para sacarle el máximo provecho

Receta de pasta con salsa de calabacín

La pasta con salsa de calabacín consiste en una base de pasta cocida (espaguetis, macarrones o penne) mezclada con una salsa cremosa elaborada a partir de calabacines salteados, cebolla y, opcionalmente, un toque de leche evaporada o queso para dar cuerpo y suavidad.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

350 g de pasta seca (espaguetis, penne, fusilli)

2 calabacines medianos

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

100 g de leche evaporada desnatada o 70 g de queso fresco batido (opcional, para dar cremosidad)

50 g de queso parmesano rallado

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer pasta con salsa de calabacín, paso a paso

Lava los calabacines y córtalos en dados pequeños. Pela y pica la cebolla y los dientes de ajo. En una sartén amplia, añade el aceite de oliva y sofríe la cebolla con el ajo hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Mientras, cuece la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurre y reserva un poco del agua de cocción. Incorpora los calabacines a la sartén con la cebolla. Saltea a fuego medio hasta que estén blandos y hayan soltado parte de su agua, unos 8-10 minutos. Añade sal y pimienta. Si deseas una textura más cremosa, incorpora la leche evaporada o el queso fresco y cocina 2 minutos más. Tritura la mezcla de calabacín con una batidora de mano hasta obtener una salsa suave. Si queda muy espesa, agrega un poco del agua de cocción reservada. Vuelve a poner la salsa en la sartén, añade la pasta y mezcla bien para que se impregne. Añade el queso parmesano y remueve hasta que se funda. Sirve caliente. Espolvorea con perejil fresco y un extra de parmesano si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 380 kcal

Proteínas: 12 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 53 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La pasta con salsa de calabacín se conserva en la nevera hasta 2 días, en un recipiente hermético. Se recomienda recalentar a fuego suave y, si es necesario, añadir un chorrito de leche o agua para recuperar la cremosidad.