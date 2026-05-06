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Pasta con crema de calabacín: la receta fácil paso a paso para una salsa saludable pero increíblemente cremosa

Esta salsa ligera y cremosa se prepara con una mezcla de cebolla y calabacín salteados, batidos y combinados con queso fresco o leche evaporada desnatada

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Pasta con salsa de calabacín (Magnific)
Pasta con salsa de calabacín (Magnific)

Rapidez, sencillez y versatilidad. Son tres características básicas que convierten a las recetas de pasta en aliadas imprescindibles para la cocina del día a día. Este ingrediente de origen italiano puede acompañarse de miles de formas, con salsas de tomate, quesos, boloñesas, salsa carbonara... Hoy, proponemos una alternativa tan ligera como deliciosa: una salsa casera de calabacín y cebolla que acompañará a nuestra pasta para un plato saludable y muy rico.

El sabor ligeramente dulce del calabacín, combinado con la cremosidad del queso o la leche evaporada y la textura de la pasta al dente, resulta en un plato suave perfecto para recibir el buen tiempo desde la cocina. Es ahora, en primavera, cuando el calabacín regresa a nuestros mercados en su mejor versión, una verdura de temporada que destaca por su bajísimo contenido calórico y su aporte en vitamina C.

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Esta sabrosa pasta puede disfrutarse por sí sola, como plato único o primer plato, o bien funcionar como acompañamiento para una comida completa, añadiendo alguna pieza de proteína animal o vegetal. Quedará estupendamente con pollo a la plancha, alguna pieza de pescado o incluso bocados vegetales salteados en la sartén.

El calabacín es una de las verduras más versátiles y nutritivas de la temporada de verano. Estas son algunas recetas fáciles y rápidas para sacarle el máximo provecho

Receta de pasta con salsa de calabacín

La pasta con salsa de calabacín consiste en una base de pasta cocida (espaguetis, macarrones o penne) mezclada con una salsa cremosa elaborada a partir de calabacines salteados, cebolla y, opcionalmente, un toque de leche evaporada o queso para dar cuerpo y suavidad.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 350 g de pasta seca (espaguetis, penne, fusilli)
  • 2 calabacines medianos
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 100 g de leche evaporada desnatada o 70 g de queso fresco batido (opcional, para dar cremosidad)
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra molida al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer pasta con salsa de calabacín, paso a paso

  1. Lava los calabacines y córtalos en dados pequeños. Pela y pica la cebolla y los dientes de ajo.
  2. En una sartén amplia, añade el aceite de oliva y sofríe la cebolla con el ajo hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.
  3. Mientras, cuece la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurre y reserva un poco del agua de cocción.
  4. Incorpora los calabacines a la sartén con la cebolla. Saltea a fuego medio hasta que estén blandos y hayan soltado parte de su agua, unos 8-10 minutos.
  5. Añade sal y pimienta. Si deseas una textura más cremosa, incorpora la leche evaporada o el queso fresco y cocina 2 minutos más.
  6. Tritura la mezcla de calabacín con una batidora de mano hasta obtener una salsa suave. Si queda muy espesa, agrega un poco del agua de cocción reservada.
  7. Vuelve a poner la salsa en la sartén, añade la pasta y mezcla bien para que se impregne. Añade el queso parmesano y remueve hasta que se funda.
  8. Sirve caliente. Espolvorea con perejil fresco y un extra de parmesano si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aproximadas: 380 kcal
  • Proteínas: 12 g
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 53 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La pasta con salsa de calabacín se conserva en la nevera hasta 2 días, en un recipiente hermético. Se recomienda recalentar a fuego suave y, si es necesario, añadir un chorrito de leche o agua para recuperar la cremosidad.

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