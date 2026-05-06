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Maxi Iglesias se ha comprado un ático de lujo Madrid: valorado en 1,8 millones de euros y su barrio de siempre

El actor se queda donde vivió con sus años, y donde ahora ha adquirido una exclusiva vivienda con terraza y vistas privilegiadas en la capital

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Maxi Iglesias, en 'Encuentros con sabor'. (Atresmedia)
Maxi Iglesias, en 'Encuentros con sabor'. (Atresmedia)

Maxi Iglesias está viviendo uno de sus momentos más mediáticos. A su buen momento profesional se ha sumado recientemente su exposición pública tras conocerse unas imágenes de lo más románticas junto a Aitana Sánchez-Gijón. Pero, más allá de su vida sentimental, el actor también está de estreno en lo personal.

Hace unas semanas, durante su visita a La Revuelta, el intérprete sorprendía con una confesión muy clara cuando le preguntaron por su situación económica: “Ahora, dinero en el banco tengo menos porque he comprado una casa en Madrid y ya sabemos cómo está el tema. Tengo menos que hace unos meses”. Una frase que dejaba entrever una importante inversión inmobiliaria.

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Ahora se han conocido todos los detalles. Tal y como publica en exclusiva la revista Semana, el actor ha adquirido la casa de sus sueños en Madrid: un espectacular ático valorado en 1,8 millones de euros. Una propiedad que no solo destaca por su precio, sino también por sus dimensiones, su ubicación y sus acabados.

El refugio de Maxi Iglesias en Madrid (Europa Press)
El refugio de Maxi Iglesias en Madrid (Europa Press)

La vivienda está situada en Chamartín, uno de los barrios más cotizados de la capital. Se trata de una zona muy bien comunicada, con un marcado carácter residencial y empresarial, y donde se encuentran algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como Plaza de Castilla o las conocidas Torres Kio, además del entorno de las Cuatro Torres.

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Pero, más allá del prestigio del barrio, esta elección tiene un componente emocional. Chamartín no es un lugar cualquiera para Maxi Iglesias: es el barrio donde creció y donde ha pasado gran parte de su vida. De hecho, el actor ya contaba con otras propiedades en la zona, lo que confirma su fuerte vínculo con este enclave madrileño.

El nuevo hogar del actor es un ático de más de 230 metros cuadrados, a los que se suman nada menos que 75 metros de terraza. Un espacio exterior que, sin duda, se convierte en uno de los grandes atractivos de la vivienda, ofreciendo amplitud, luz natural y unas vistas privilegiadas de la ciudad.

Maxi Iglesias en 'La Revuelta'. (RTVE)
Maxi Iglesias en 'La Revuelta'. (RTVE)

La propiedad forma parte de una exclusiva urbanización que cuenta con amplias zonas comunes y servicios pensados para el ocio y el confort. Todo ello en un entorno tranquilo y cuidado, ideal para desconectar del ritmo frenético de la capital.

En cuanto al interior, la casa está completamente amueblada y sigue una línea moderna, con especial atención a los detalles. Espacios abiertos, luminosos y funcionales que reflejan un estilo contemporáneo, pero acogedor, muy en línea con la personalidad del actor.

Maxi Iglesias, ligado desde niño al barrio de Chamartón

No es la primera vez que Maxi apuesta por esta zona para instalarse. En 2020, ya adquirió otra vivienda en el mismo barrio, un piso que decoró con la ayuda de su madre, Mercedes Acevedo. Aquella decisión marcó el inicio de una etapa más asentada en Madrid, y ahora, seis años después, vuelve a reafirmar su elección apostando por una propiedad aún más ambiciosa.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Con esta compra, el actor no solo amplía su patrimonio, sino que también consolida su arraigo en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Un movimiento que confirma que, más allá de focos y alfombras rojas, Maxi Iglesias tiene muy claro lo que quiere hacer con su vida, y su dinero.

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