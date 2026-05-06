Estos son los peores alimentos para el corazón, según la Fundación Española del Corazón

Alimentos de la dieta mediterránea (Shutterstock)

Vigilar los alimentos que se incluyen en la dieta diaria es uno de los factores clave para preservar la salud cardiovascular. Así lo indica la Fundación Española del Corazón, que señala que los productos con alto contenido de grasa saturada, grasa trans y colesterol como principales elementos a evitar.

Para mantener un corazón sano, es esencial reducir el consumo de alimentos ricos en grasas como los lácteos enteros, la mantequilla, las carnes grasas, los embutidos y los fritos comerciales. La Fundación Española del Corazón indica que una de las principales alternativas es optar por lácteos desnatados, aceite de oliva virgen y carnes magras como el conejo o el pollo sin piel, ya que presentan un menor contenido en grasas y resultan más saludables.

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Este organismo también recomienda lleva a cabo una revisión del etiquetado para verificar que el producto elegido contenga bajo contenido en grasa total, grasa saturada y colesterol. En este sentido, la fundación señala que la grasa monoinsaturada, presente en el aceite de oliva, y los ácidos grasos omega 3, contenidos en pescados azules como anchoa, sardina, boquerón, pez espada o salmón, constituyen una parte adecuada de la dieta, a pesar de sus gradas. Ahora bien, solo se deben consumir tres raciones de pescado azul a la semana. Son alimentos que ayudan al funcionamiento del corazón pero de los que no se debe abusar.

Qué alimentos no deben consumir las personas con enfermedades cardiovasculares y por qué

La recomendación es clara también para enfermos de corazón: debe evitarse cualquier alimento que aporte cantidades elevadas de grasa saturada, grasa trans y colesterol. Entre estos figuran lácteos enteros, mantequilla, carnes grasas y sus derivados como embutidos, así como la yema de huevo, fritos comerciales y la bollería industrial. Por ello, piden a estos pacientes que presten especial a la presencia de grasa trans en aceites vegetales hidrogenados —utilizados en galletas, productos de pastelería y algunos productos lácteos— y en determinadas carnes grasas de ternera y oveja.

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Sobre los alimentos concretos a excluir, la lista incluye: frutos secos salados, snacks, jamón, bacon, salchichas, cecinas, alimentos enlatados, sopas de sobre, bollería comercial, quesos fuertes y salsas en sobre.

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Además, la fundación aconseja incluir en la dieta alimentos ricos en magnesio, como frutos secos, cereales y legumbres. A la hora de combatir el exceso de sal, recomienda suprimir la sal añadida tanto en guisos como en ensaladas, sugiriendo sustituirla por hierbas aromáticas, especias, limón, vinagre, pimienta o ajo. De este modo se puede reducir el aporte de sodio sin perjudicar el sabor de los platos.

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Optar por el consumo de productos frescos resulta esencial, indica la Fundación Española del Corazón, por su bajo contenido natural en sal. Recomiendan por tanto elegir carne y pescado fresco, así como frutas y vegetales que de manera general apenas contienen sodio.

Adoptar métodos de cocinado que empleen poca grasa —como horno, plancha, parrilla, microondas, asado o cocción al vapor— es otra de las pautas que organización subraya en su guía para una alimentación cardiosaludable, situando siempre la prevención y la minimización del daño cardiovascular como objetivo principal.

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