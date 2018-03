"Estoy anodado, sorprendido, me está temblando todo el cuerpo, me enteré por ustedes. Yo anoche fui a buscar a mis papás para llevarlos a visitarla y fue la última vez que la vi. Estaba molesta, muy angustiada, le habían puesto un Holter, no se podía ir, y ahora me entero por ustedes que no está. No sé qué hacer porque tampoco sé dónde vive, no puedo llamar a mis padres porque se van a alterar, no sé qué hacer", expresó el piloto aeronáutico.